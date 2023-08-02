الأربعاء 02 أغسطس 2023
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أخبار مصر

فرص عمل بفنادق ومنتجعات بيراميزا في الجيزة بمرتبات مجزية (صور)

محافظة الجيزة،فيتو
محافظة الجيزة،فيتو

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل بفنادق ومنتجعات بيراميزا بمرتبات مجزية للراغبين في العمل  .

 

وجاءت الوظائف المطلوبة للعمل كالتالي:
مدير ليلي للمكاتب الامامية وموظفة علاقات نزلاء ومساعد مدير مبيعات وتنفيذي مبيعات ومساعد كبير المهندسين ومساعد مدير المشتريات ورئيس قسم ومطبخ ومساعد رئيس قسم مطبخ وطباخ اول.

وظائف جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة 


واشار الجهاز ان هناك عدد من الاشتراطات في المتقدمين للعمل وهي: ان السن لايزيد  عن 30 سنة وخبرة سنتين علي الاقل واجادة اللغة الانجليزية وخبرة في مجال الفنادق.
واكد الجهاز عن توافر مزايا عديدة منها  المرتبات مجزية وتامينات اجتماعية وتدريبات وتطوير.
 

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فرص عمل بوزارة التضامن الاجتماعي 
 

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي  عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنه قد تم مد فترة التسجيل حتى يوم ١٥ أغسطس المقبل بإرسال البيانات عبر البريد الإلكتروني. 
 

وفي وقت سابق أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة  لعلاج الإدمان الجديدة  وذلك بالمحافظات الآتية  "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان".
 

طريقة التقديم لوظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية من هنا، أو على البريد الإلكتروني التالي.

كما يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفي حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديرًا وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.
 

 حملات الكشف عن تناول المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية 
 
 

وفي سياق متصل أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي  _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه تم تنفيذ العديد من الحملات المفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية،حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة،كما يتم أيضا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة،خاصة المحافظات التى يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب،لافتا الى انه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأشار "عثمان " الى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر طوال فترة الدراسة حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك أيضا مع تكثيف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة وفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة، مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
 

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اغسطس المقبل الدكتور عمرو عثمان اللغة الأنجليزية جهاز تشغيل الشباب محافظة الجيزة وزارة التضامن الاجتماعي

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