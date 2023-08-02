الأربعاء 02 أغسطس 2023
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حوادث

استدعاء ضحايا تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالمطرية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أمرت نيابة المطرية باستدعاء ضحايا تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة المطرية لسماع أقوالهم.  

 

سرقة المواطنين في المطرية 

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القليوبية) وبحوزتهم (مركبة "توك توك"– قطعتى سلاح أبيض "مطواة")، وذلك حال قيامهم بالتعدى بالضرب على (شخصين "مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم")، أثناء محاولتهم سرقتهما بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء ومركبة "التوك توك " المضبوطين بحوزتهم.

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وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ‏المواطنين بالإكراه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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نيابة المطرية الادارة العامة لمباحث القاهرة قسم شرطة المطرية النيابة العامة

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