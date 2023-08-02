أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية التابعة؛ قد شهدت زيادة ملحوظة في حركة السفن وتداول الحاويات والبضائع خلال العام المالي المنصرم 2022/ 2023 بإجمالي حمولات بلغ 48,509,585 مليون طن كطاقة محققة، بزيادة عن العام الماضي 2021/2022 بلغت 23 % وعدد حاويات 4,113,473 حاوية مكافئة بزيادة بلغت 9% عن العام الماضي من خلال استقبال عدد 2889 سفينة متنوعة خلال العام وبزيادة بلغت 6% في عدد السفن.



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الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: ميناء العريش البحري استقبل 89 سفينة خلال العام الماضي

وأعلنت المنطقة عن استقبال ميناء العريش البحري عدد 89 سفينة خلال العام ذاته لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 359,615 ألف طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد انتهاء عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش.





وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 1234 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 4,754,617 طن وعدد حاويات 492,599 حاوية مكافئة خلال العام.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد 1566 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 43,395,353 طن وعدد حاويات 3,620,874 مليون حاوية مكافئة.

وقد نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توطين خدمة جديدة تضاف لنجاحات الهيئة في التوسع في مجال الخدمات البحرية، وهي خدمة تموين السفن حيث تنفيذ عمليات تموين السفن على أرصفة الموانئ بالتوازي مع عمليات الشحن والتفريغ وتداول الحاويات على السفن والأرصفة.

والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تعمل دائمًا على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام هذه الأرصفة وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها.