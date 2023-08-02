خبير: التحليل الفنى الكلاسيكى يشير لصعود قوى بمؤشرات البورصة المصرية

يقول خبراء سوق المال إن السوق المصرى أعطى دخولا صريحا فى احدى المستويات التى يتم التداول عليها ولك لعدة أسباب، أبرزها التحليل الفنى الكلاسيكى وتوقعات بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة مما يعد مؤشرا قويا لصعود البورصة المصرية.

اقرأ التالى: البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات بداية أغسطس

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التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية، فيتو

محمد جاب الله : التحليل الفنى الكلاسيكى يشير لصعود قوى بالمؤشرات وسيحدث بهذا التوقيت

ومن جانبه قال محمد جاب الله خبير أسواق المال فى تصريحات لـ “ فيتو ”: إن السوق المصرى أعطى دخولا صريحا فى احدى المستويات التى يتم التداول عليها ولك لعدة اسباب، حيث ان التحليل الفنى الكلاسيكى به تقاطع متوسطات أسعار وتلك إشارة ليست بالهينه ومؤشر على استعداد لصعود قوى، كما ان البنك المركزى من المتوقع لتحليلات خبراء المال ان يثبت سعر الفائدة وبالتالى البورصة المصرية من المفترض ان تصعد مؤشراتها بعد ذلك القرار.

واضاف جاب الله الى ان السوق مستمر لحوالى جلستين ماضيتين فى حالـة من الضباب وعـدم الاستقرار وذلك لانتظار حدث جوهرى الخميس القادم الخاص بقرار البنك المصرى المركزى، والفصل التام فى رفع سعر الفائدة من عدمة.

تداولات جلسة اليوم الاول من اغسطس

بختام تعاملات أمس، تباينت مؤشرات البورصة الثلاثاء، أول أيام التداول فى شهر أغسطس، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 3 مليار جنيه، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة.

مؤشرات، فيتو

تداولات جلسة أمس الاخير من يوليو

وارتفعت مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات، الإثنين، آخر جلسات شهر يوليو، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 17595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 3190 نقطة.

تداولات الأحد قبل الاخير من يوليو

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التداولات، الأحد الماضي، أول تداولات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.189 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 17554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% عند مستوى 3167 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 3517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 5192 نقطة.