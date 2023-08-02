سعر جرام الذهب الآن لحظة بلحظة، مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تشهد أسعار الذهب عالميا استقرارا ملحوظا بالأسواق من خلال حركة المؤشرات العالمية الصباحية، كما يشهد السوق المحلى استقرارا بسعر جرام الذهب وتقدم فيتو آخر تطورات أسعار الذهب بالسوق المحلى من خلال موقع البورصة المصرية، وهناك حالة من الترقب لاجتماع المركزي المصري وهناك استعداد للزيادة في سعر الذهب فى الأسواق المحلية وفقا لتوقعات الخبراء لأسواق أمال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب، حيث سيكون الذهب هو الملاذ الآمن والذى يندرج ضمن الأدوات الاستثمارية ومنها الذهب والدولار والعقارات والتداول في البورصة ايضا، ومع الوصول لتلك النقطة سيشهد سعر الذهب زيادة واضحة حسب تأكيد من خبراء ومحللي سوق المال المصري.

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البورصة المصرية، فيتو

السعر العالمي مستقر الآن

ويتم في الوقت الحالي رسم قناة سعرية جديدة للذهب بسبب زيادة سعر صرف الفائدة الشهر الماضى باجتماع الفيدرالى، وكان ذلك ناتج عن ترند صاعد طوال شهر يوليو بسبب نسبة الشكاوى المتزايدة فى الولايات المتحدة وذلك يعطينا نسبة كبيرة ان الشهر القادم سوف يتراوح سعر الذهب من 1930 الي 1920 دولار للاونصة الواحدة وأي صعود آخر يؤكد أنه تصحيح إلى المستوى 1975، وبسبب الهبوط فى السعر العالمى بعد الرفع فى سعر الفائدة ما يقارب الـ 25 نقطة أساس، يمكن القول إن هناك صعود تصحيحي طفيف سنشهده خلال الشهر المقبل أغسطس بحيث لا يكسر المستوى 1900، وإن حدث سيتم الهبوط مجددا في أسعار الذهب عالميا تحت هذا المستوى.

مؤشرات الذهب بموقع البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2450 جنيهًا، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــا

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الذهب، فيتو

تحركات أسعار الفائدة في المناطق المؤثرة في الاقتصاد العالمي

تحركات أسعار الفائدة لها تأثير واضح وارتباط قوي بين المناطق المؤثرة على الاقتصاد العالمي وعبر الأسواق الناشئة المتعددة، وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب كانت مدعومة باستقرار الأسعار المحلية خلال الأيام الماضية مبادرة الذهب التي تسمح للمغتربين بدخول السوق المحلي دون رسوم جمركية كان لهذا الأمر تأثير فوري على استقرار الأسعار خلال الشهرين الماضيين وأعاد التوازن النسبي بين الذهب والأسعار المحلية والأسعار العالمية فى سوق الذهب.

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التحليل الفني لمؤشر الذهب عالميا

الذهب في اتجاه هبوط على الرسم البياني اليومي، والهدف المرتقب هو الصعودي التالى هو 2000 دولار لعقود فيوتشرز للذهب ولكن مع ذلك هناك مقاومة عنيفة لهذا السعر، وتشهد أسعار الذهب هبوطا طفيفا اليوم في حركة التداولات بالبورصة العالمية بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأمريكية خلال الأسبوع الماضي في شكوك بشأن قوة سوق العمل الأمريكي وبالتالي مسار أسعار الفائدة القادم، حيث انخفض سعر الذهب عند المستوى 1949 دولار للأونصة ليشهد تغيرات حول هذا المستوى، كما سجل استقرار بنسبة تقدر بـ 0.28 %، ليسجل عيار 24 حوالي 2450 جنيه للجرام الواحد للطلب في السوق المحلي المصري.

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مؤشرات الذهب، فيتو

رحلة الذهب عالميًّا

يمكن القول أن ما يقرب من 75٪ من الذهب المتداول اليوم تم استخراجه منذ عام 1910 بالرجوع إلى بيانات مجلس الذهب العالمي نقول إن إجمالي كمية الذهب المستخرج في العالم حوالي 190 ألف طن، ويمكن تمثيل الكمية بمكعب بطول ضلع يبلغ حوالي 21 مترًا ؛ أما بالنسبة لمترو الأنفاق العالمي بلغ احتياطي الذهب 54 ألف طن، إذا كان سعر أونصة الواحدة حوالي 1.5 دولار أمريكي، فيعادل إجمالي قيمة التعدين حوالي 9 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 40٪ من تجارة الذهب الحالية التي نشأت في القارة السمراء القديمة أفريقيا، بلغ إنتاجها ذروته عام 1970، حوالي 1480 طنًا، أي ما يعادل 79٪ من موارد الذهب العالمية.

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