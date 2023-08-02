التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم 2-8-2023

بدأت مؤشرات البورصة المصرية حركة التعاملات اليوم الثانى من أغسطس بتباين لـمؤشراتها ، وبمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وبعد انتهاء الساعة على حركة التعاملات للأفراد والمؤسسات، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% عند مستوى 17510 نقاط، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 3545 نقطة.

اقرأ التالى: تداولات غير مستقرة بمؤشرات البورصة.. وخبراء: سوق المال ينتظر قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

Advertisements

مؤشر ايجى اكس 30

تحليل المؤشر الرئيسى EGX 30

على الرسم البيانى اليومى، تباينت مؤشرات البورصة بتعاملات أمس الثلاثاء، أول تداولات شهر أغسطس، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.78 % عند مستوى 17601 نقطة.

مؤشر ايجى اكس 70

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

على الرسم البيانى، أغلق المؤشر بجلسة امس على وتيرة متباينة عند 3517.81 نقطة مرتفعا بفارق 61 نقطة بنسبة 1.80 % حيث تدخلت القوة الشرائية بجلسة أمس لتدفع المؤشر على الارتفاع، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 14.52 % عند مستوى 3545.44 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أخر أخبار البورصة المصرية لحظة بلحظة، ومتابعة دورية لأخر المستجدات والأحداث الخاصة بالبورصات العربية والعالمية، واخبار المؤشرات وتطوراتها للبورصة المصرية، المؤشر الرئيسى EGX 30، ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70، وتغطية لأخر أخبار الاكتتابات والافصاحات والتحليلات الفنية والمالية اليومية، كما تقدم فيتو تحليلا فنيا لأبرز وأهم التطورات العالمية والمحلية لــمؤشرات الذهب ، ومؤشرات الذهب العالمية لحظة بلحظة،