الأربعاء 02 أغسطس 2023
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اقتصاد

التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم 2-8-2023

التحليل الفنى للبورصة،
التحليل الفنى للبورصة، فيتو

 بدأت مؤشرات البورصة المصرية حركة التعاملات اليوم الثانى من أغسطس بتباين لـمؤشراتها ، وبمستهل تعاملات اليوم الأربعاء وبعد انتهاء الساعة على حركة التعاملات للأفراد والمؤسسات، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% عند مستوى 17510 نقاط، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25%  عند مستوى 3545 نقطة.

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مؤشر ايجى اكس 30 

 

تحليل المؤشر الرئيسى  EGX 30

على الرسم البيانى اليومى، تباينت  مؤشرات البورصة بتعاملات أمس الثلاثاء، أول تداولات شهر أغسطس، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.78 % عند مستوى 17601 نقطة. 

 

مؤشر ايجى اكس 70

 

تحليل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

على الرسم البيانى، أغلق المؤشر بجلسة امس على وتيرة متباينة عند 3517.81 نقطة مرتفعا بفارق 61 نقطة بنسبة 1.80 % حيث تدخلت القوة الشرائية بجلسة أمس لتدفع المؤشر على الارتفاع، كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 14.52 %  عند مستوى 3545.44 نقطة.

 

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