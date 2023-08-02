تداولات غير مستقرة بمؤشرات البورصة.. وخبراء: سوق المال ينتظر قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

أكد خبراء سوق المال أن السوق المصرى أعطى دخولا صريحا فى إحدى المستويات التى يتم التداول عليها وذلك لعدة أسباب، حيث أن التحليل الفنى الكلاسيكى به تقاطع متوسطات أسعار وتلك إشارة ليست بالهينة ومؤشر على استعداد لصعود قوى.

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التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية، فيتو

محمد جاب الله: التحليل الفنى الكلاسيكى يشير لصعود قوى بالمؤشرات وسيحدث بهذا التوقيت

وقال محمد جاب الله خبير أسواق المال فى تصريحات لـ “ فيتو ”: إن السوق المصري به مؤشرات تدل على استعداد لصعود قوى، كما ان البنك المركزى من المتوقع أن يثبت سعر الفائدة وبالتالى البورصة المصرية من المفترض ان تصعد مؤشراتها بعد ذلك القرار.

وأضاف جاب الله أن السوق مستمر لحوالى جلستين ماضيتين فى حالـة من الضباب وعـدم الاستقرار وذلك لانتظار حدث جوهرى غدا الخميس الخاص بقرار البنك المصرى المركزى، والفصل التام فى رفع سعر الفائدة من عدمه.

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محمد عبدالحليم: أغسطس يشهد تقلبات فى حركة التعاملات وانطلاقة فى المؤشرات بعد تجاوز النقطة 18200

وأوضح محمد عبدالحليم خبير أسواق المال فى تصريحات لـ “ فيتو ”: أن السوق المصري يشهد حركة تداولات متقلبة انتظارا لقرار البنك المركزى بشأن الفائدة.

وأضاف: المؤشرات فى اتجاه صاعد ولكن بشكل طفيف وغير ملموس فالسوق لا يشهد افضل اداء له، ونتحرك بشكل عرضي عند 17730 نقطة، وبمجرد تخطى 18200 نقطة سيتم تحديد الاتجاه العام للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هذا الشهر.

د. هدى المنشاوى

د.هدى المنشاوى: تداولات بالبورصة المصرية صاعدة على استحياء وننتظر قرار البنك المركزى

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى المنشاوى خبيرة أسواق المال فى تصريحات لـ “ فيتو ”: حركة التداولات مستقرة وأن السوق المصرى يشهد تداولات عرضية، حيث أننا بمنطقة عرضية عند 17730، وعندما نخترق القمة او نكسر القاع بحركة المؤشرات للتداولات يتم تحديد الاتجاه العام للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية.

وأضافت أن هناك 3 احتمالات أمام البنك المركزى وأعتقد أن المركزي مضطر لرفع سعر الفائدة بسبب ضغوط التضخم وسط حالة من نقص قيمة العملة الأجنبية والاحتياج الدائم للسيولة الدولارية، فلا مفر من رفع سعر الفائدة وإن كنت لا أحبذ ذلك إلا أنه حتمي الآن.

مؤشرات، فيتو

تداولات جلسة أمس الأول من أغسطس

بختام تعاملات أمس، تباينت مؤشرات البورصة الثلاثاء، أول أيام التداول فى شهر أغسطس، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة.

مؤشرات، فيتو

تداولات جلسة أمس الأخير من يوليو

وارتفعت مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات، يوم الإثنين الماضي، آخر جلسات شهر يوليو، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 17595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 3190 نقطة.

تداولات الأحد قبل الاخير من يوليو

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التداولات، الأحد الماضي، أول تداولات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.189 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 17554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% عند مستوى 3167 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 3517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 5192 نقطة.