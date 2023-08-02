شروط تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة للبنات 2023

تستقبل أكاديمية الشرطة اليوم، طلبات راغبي الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين للبنات، تبحث بعض الفتيات عن شروط الالتحاق بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين لعام 2023 وفي إطار “خدمتك في فيتو” نوضح الشروط العامة للتقديم طلبات الالتحاق بـ كلية الشرطة للبنات 2023.

كلية الشرطة للبنات 2023، شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين

أن تكون مصرية الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

وألا يكون قد حمل أو أي من والديها جنسية دولة أخرى.

أن تكون محمود السيرة حسن السمعة.



ألا تكون قد سبق الحكم عليها بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

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وألا تكون الطالبة أو أحد أقاربها حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين.

ألا تكون قد سبق فصلها من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي

أن تكون مستوفية شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية.

ألا يقل طول القامة عن 160 سم.

ألا يزيد الوزن على (طول القامة - ٩٠)

أن تجتاز بنجاح الكشوف والاختبارات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية.

التأكد من استيفائها شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية.

ألا تكون متزوجة أو سبق له الزواج.

وكان قد وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023 - 2024، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى للمجموع 65% للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير مقبول فأعلى.