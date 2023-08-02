فتح باب التقديم فى قسم الضباط المتخصصين، تعرف على التخصصات المطلوبة بأكاديمية الشرطة
بدأت أكاديمية الشرطة فى استقبال طلبات راغبى الالتحاق فى كلية الشرطة بقسم الضباط المتخصصين اليوم، وتساءل بعض راغبى التقديم عن التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2023 وفى اطار “ خدمتك فى فيتو” نوضح التخصصات.
التخصصات المطلوبة لالتحاق بـ قسم الضباط المتخصصين 2023
حملة المؤهلات الجامعية من كليات الهندسة، الطب البشرى، العلاج الطبيعى،ديكور، نسيح،جرافيك، فنون تطبيقية، اقتصاد وعلوم سياسية،سياحة وفنادق، إحصاء، إدارة فنادق، علوم، كيمياء - فيزياء - ميكروبيولوجي، التربية الرياضية - خريجى كليات الحقوق.
كما ضمت التخصصات تربية موسيقية، إنتاج حيواني، زراعة، نبات، علم اجتماع - علم نفس، آداب،خدمة اجتماعية، تجارة، محاسبة، ألسن - آداب إنجليزي - فرنسي روسي - تركي - إيطالي - صيني - أسباني.
من منزلك طريقة التقديم فى كلية الشرطة 2023
اختيار الخدمات الإلكترونية
الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية
تسجيل دخول
اختيار خدمات الالتحاق بأكاديمية الشرطة
إرفاق المستندات المطلوبة
إدخال البيانات الشخصية للطالب وأسرته
اختيار أحد الأيام لإجراء اختبار القدرات
طباعة نماذج البيانات التي تم إدخالها
طباعة بطاقة التردد
التوجه إلى مقر الأكاديمية الشرطة الساعة 6 صباحا في موعد الاختبار
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