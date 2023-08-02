الأربعاء 02 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

لطفي لبيب لفيتو: أنا صحتي جيدة وأتمنى مرعي البريمو ينال إعجاب الجمهور

لطفي لبيب، فيتو
لطفي لبيب، فيتو

حرص الفنان القدير لطفي لبيب علي حضور العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي والذي أقيم مساء أمس بأحد المولات الكبري.

العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو 

وقال لطفي لبيب لفيتو علي هامش تواجده في العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو إنه بصحة جيدة، متمنيا أن ينال فيلم مرعي البريمو إعجاب الجمهور.

وتدافع عدد كبير من الجمهور على محمد هنيدي، لحظة خروجه من قاعة السينما لالتقاط بعض الصور التذكارية برفقته بعد الانتهاء من العرض الخاص لفيلمه الجديد “مرعي البريمو”  الذي أقيم في بإحدى السينمات بطريق العين السخنة.

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لعرض الخاص لفيلم مرعي البريمو 

فيما حاولت غادة عادل الهارب من عدسات الكاميرات والجمهور عقب خروجها من السينما بعد انتهاء العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو.

وكشف الفنان محمد هنيدي تفاصيل فيلمه الجديد “مرعي البريمو”، قائلًا محمد هنيدي: التجربة كلها كانت متجانسة، وكلنا صحاب، وقررنا نعمل عمل يليق بالجمهور، وحضرنا الفيلم من ٦ شهور، ولكن الفكرة كانت قديمة بالنسبالي من كام سنة، ودي شخصية حقيقية شفتها في حياتي.

 

فيلمه الجديد مرعي البريمو علي السجادة الحمراء للعرض الخاص بالعمل في إحدىالسينمات الكبرى على طريق العين السخنة.

 

سعيد حامد

وتحدث المخرج سعيد حامد عن كواليس عودته  للتعاون مع محمد هنيدي  في فيلم مرعي البريمو:" إحنا كنا منسجمين وًالمنتج  محمد هنيدي كمان هو المنتج  فكنا مستريحين اوي في الكواليس وأنا مبسوط جدا بالتعاون معه، والفيلم كوميديا وكنا عاوزين نضحك  الناس.

وانطلق العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو النجم محمد هنيدي  في أحد السينمات الكبرى علي طريق العين السخنة  بحضور أبطال وبطلات العمل.

 

صعيدي في الجامعة الأمريكية

من جانب آخر أشاد الفنان محمد هنيدي بالمخرج السوداني الكبير سعيد حامد، مؤكدًا أنه أضاف الكثير للسينما المصرية، وأنه من أهم مخرجيها.

كتب محمد هنيدي منشورًا على حسابه الرسمي بـ فيس بوك، قال فيه: المخرج الكبير سعيد حامد صاحب مجموعة من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية.. صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في امستردام، شورت وفانلة وكاب، جاءنا البيان التالي، وغيرها من الأفلام الناجحة اللي كانت السبب في عودة الروح للسينما المصرية، وفتحت طريق أمام فنانين شباب أصبحوا دلوقتي أهم نجوم الفن في الوطن العربي.

وأضاف هنيدي: سعيد حامد كان السبب الأساسي في تحويل الصوت في مصر من نظام الصوت المونو إلى نظام الصوت المحيطي دولبي 5.1،  وأصر في الفترة دي أنه يدخل التقنية دي مصر، رغم الصعوبات وقلة الإمكانيات كان بيقدر يوفر جزء من ميزانية الفيلم للارتقاء بشريط الصوت والسفر إلى أوروبا عشان يقدر ينفذ المراحل النهائية لشريط الصوت بتقنية الدولبي 5.1.

واختتم هنيدي حديثه قائلا: النهاردة وبعد أكتر من 20 سنة بيرجع سعيد حامد بفيلم جديد مرعي البريمو عشان يقرر ينقل الصوت في مصر من تقنية 5.1 إلى تقنية الدولبي اوتمس المذهلة اللي بتوفر للمشاهد تجربة صوتية غير مسبوقة بتخليه يشعر وكأنه جزء من العمل الفني، تحية كبيرة للفنان الرائع سعيد حامد.

 

فيلم مرعي البريمو

يذكر أن فيلم مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ومحمد محمود وعلاء مرسي وأحمد سلطان وإخراج سعيد حامد.

 

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