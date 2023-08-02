في بيان رسمي، نادي السكة الحديد يطالب اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين

دوري المحترفين، أعلن مجلس إدارة نادى السكة الحديد الرياضي دعمه التام لقرار اتحاد الكرة المصري بضرورة تطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل٢٠٢٤/٢٠٢٣ وذلك تطبيقًا لما نصت عليه اللائحة المنظمة للبطولة فى بداية الموسم المنقضي.

وأكد مجلس إدارة نادي السكة الحديد في بيان رسمي، دعمه التام لجميع القرارات التي تعود بالنفع على تطوير منظومة الكرة المصرية حيث أجمع خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة.

Advertisements

دوري المحترفين

اكتملت الأندية الـ 20 للمشاركة في دوري المحترفين بعد هبوط أسوان وغزل المحلة رسميًّا من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت الأندية الـ 20، غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود ولافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة وطنطا ودكرنس أبوقير للأسمدة وجمهورية شبين ووادي دجلة والسكة الحديد والقناة بتروجت وبروكسي والاتصالات ومكادي والنجوم وراية كفر الدوار.

ما هو نظام دوري المحترفين؟

وتتأهل الأندية من المركز الثاني حتى الخامس في جدول ترتيب دوري القسم الثاني لدوري المحترفين فيما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس في المجموعات الثلاثة بدوري القسم الثاني لحسم تذكرتين فقط منهم للتأهل لدوري المحترفين.



دوري المحترفين يضم 20 فريقًا

ومن المقرر أن يضم دوري المحترفين “دوري القسم الثاني ”أ" عدد 20 فريقًا بواقع ثلاث فرق الهابطة من الدوري الممتاز والثلاث فرق الصاعدة من دورة ترقي المحترفين “ترقي القسم الثالث” و14 فريقًا من القسم الثاني بواقع 12 فريقًا مباشرة وهم أصحاب المراكز من الثاني للخامس بالمجموعات الثلاثة وفريقين من أصحاب المركز السادس للمجموعات الثلاثة.

وجاءت الأندية المتأهلة لبطولة دوري المحترفين من المجموعات الثلاثة في دوري القسم الثاني كالتالي



المتأهلون من مجموعة الصعيد إلى دوري المحترفين

وتأهل لافيينا لدوري المحترفين رفقة بترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة فيما تأهل المنيا لترقي المحترفين.



المتأهلون من مجموعة بحري إلى دوري المحترفين

وتأهل طنطا ودكرنس أبو قير للأسمدة وجمهورية شبين لدوري المحترفين فيما تأهل بروكسي لترقي المحترفين.

المتأهلون من مجموعة القاهرة إلى دوري المحترفين

وتأهل وادي دجلة والسكة الحديد والقناة بتروجت إلي دوري المحترفين، فيما تأهل الاتصالات إلي ترقي المحترفين.

تأهل ثلاث فرق من ترقي دوري القسم الثالث

وتأهل نادي مكادي بقيادة عثمان أحمد، عن المجموعات من الأولى حتى الرابعة بعد احتلالهم المركز الأول في دورة ترقي دوري القسم الثالث المؤهلة لدوري المحترفين 2023-2024.

وأقيمت دورة ترقي رباعية بين أوائل المجموعات من الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتأهل مكادي صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين”.

وتأهل نادي النجوم بقيادة أحمد عيد عبد الملك إلى دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين” عن المجموعات من الخامسة حتى الثامنة.

كما تأهل نادي راية كفر الدوار بقيادة محمد سليمان عن المجموعات من التاسعة حتى الثانية عشر.

المتأهلون من ترقي القسم الثاني

وتأهل من دورة التصفية الثلاثية لدوري القسم الثاني كلا من بروكسي والاتصالات.

الهابطون من الدوري الممتاز

وهبط لدوري المحترفين من الدوري الممتاز كلا من أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود.

وكانت أندية كبرى فشلت في عدم التأهل لدوري المحترفين الموسم الجديد، بعد انتهاء مسابقات دوري الدرجة الثانية موسم 2022-2023.

وجاء على رأس الأندية التي أخفقت في عدم التأهل لدوري المحترفين، وهم الترسانة ومنتخب السويس والإنتاج الحربي وايسترن كومباني والنصر والألومنيوم وتليفونات بني سويف وكفر الشيخ والمنصورة والأوليمبي.