وزير الخارجية يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس التركى

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، اليوم السبت، أن الوزير سامح شكري يتوجه اليوم السبت ٣ يونيو الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتمثيل مصر في مراسم حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.



حفل تنصيب أردوغان



وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن مشاركة سامح شكري تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصرى والتركي.

Advertisements

، تستعد أنقرة لتنظيم حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فوزه في ماراثون الانتخابات الرئاسية التركية وحصوله على 52.18% بإجمالي أصوات 27 مليونًا و834 ألفًا.

ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من القادة والرؤساء الأجانب خلال حفل تنصيب أردوغان.

وكشفت وسائل الإعلام التركية عن تفاصيل برنامج أردوغان الحافل اليوم السبت، والذي يتضمن زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، وأداء اليمين، وكذلك إعلان تشكيل جديد للحكومة.

حفل تنصيب أردوغان

يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة تنتهي في 2028، بعدما تمكن الأسبوع الماضي من الفوز على منافسه كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة بـ52.18 في المئة من الأصوات.

وبحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، فإن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، ثم سيزور ضريح كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، مشيرًا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب، كما أنه سيكون هناك مائدة عشاء.

حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن الأخير سيحضر حفل تنصيب الرئيس أردوغان السبت، وذلك رغم التوترات التاريخية بين البلدين.

وقال المكتب في بيان إن "أرمينيا تلقت دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان"، مضيفا أن "رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيتوجه الى أنقرة في الثالث من يونيو لحضور الحفل".

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين أرمينيا وتركيا، وحدودهما المشتركة مغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي.

والعلاقات متوترة بين البلدين على خلفية ما تعرض له الأرمن إبان حكم السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، حيث تصف يريفان ما حدث بـ"إبادة"، كذلك فإن هناك خلاف بين البلدين يتعلق بالدعم التركي لأذربيجان فيما يتعلق بأزمة ناغورني كاراباخ.

تستقبل العاصمة التركية أنقرة السبت، عددًا من القادة والزعماء من مختلف دول العالم، بغية حضور مراسم تنصيب الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة.

ومن المتوقع حضور 21 رئيس دولة و57 مسؤولًا من دول مختلفة حفل التنصيب، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ويشارك في مراسم تنصيب أردوغان الرؤساء الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو والبلغاري رومين راديف، والجابوني علي بونجو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونجو دانيس ساسو.

كما يحضر المراسم أيضًا كل من رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، وشمال مقدونيا ستيفو بينداروفسكي، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورواندا بأول كاغامي، فضلا عن الرؤساء السنغالي ماكي سال، والصومالي حسن شيخ محمود، والتوجولي فاوري إسوزيمنا، والتركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، والبنغالي محمد شهاب الدين تشوبو، والغيني مامادي دومبويا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ