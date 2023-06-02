أردوغان يعين خبيرا استراتيجيا وزيرا للمالية، ويعلن عن حكومته الجديدة غدًا

تتوقع مصادر أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حكومته الجديدة غدا، السبت.

وأفادت المصادر بأن الرئيس التركي سوف يعين محمد شيمشك وزيرًا جديدًا للمالية، في عودة لأحد أنصار الاقتصاد التقليدي، من أجل تعزيز ثقة السوق في أعقاب الانتخابات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر: القول إن شيمشك الذي يبلغ 56 عامًا، من المتوقع أن يقوم بتطبيع السياسات الاقتصادية بعدما انتهجت تركيا لسنوات نهجًا غير تقليدي أسفر عن ارتفاع معدل التضخم.

Advertisements

منح الوزير استقلالا كافيا لإقناع المراقبين

وسوف يحتاج أردوغان المعروف بتدخله الشديد في السياسة النقدية وعزل مسؤولين الذين لا يمتثلون للأوامر، إلى منح شيمشك استقلالا كافيا لإقناع المراقبين أن التحول أكثر من مجرد وسيلة لجذب المستثمرين.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan will appoint Mehmet Simsek as his new treasury and finance minister, bringing back an advocate of conventional economics to shore up market confidence, sources say https://t.co/4FPAu0xBlE — Bloomberg (@business) June 2, 2023

وفاز أردوغان بالانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة التي جرت يوم الأحد الماضي، ليطيل أمد بقائه في الحكم، والذي تجاوز العقدين، ورفض مكتب أردوغان ومتحدث باسم شيشك التعقيب.

خبير إستراتيجي سابق

ويعد شيمشك وهو خبير إستراتيجي سابق في شركة ميريل لينش، يحترمه المستثمرون لدفاعه عن الآراء الاقتصادية التقليدية، ملائمًا للغرض الذي يبحث عنه أردوغان، وهو اسم مألوف بالفعل للرئيس التركي حيث عمل وزيرًا للمالية ونائبًا لرئيس الوزراء في وزارات أردوغان السابقة. وتنحى شيمشك في عام 2018 خلال تحول تركيا إلى نظام رئاسي تنفيذي منح أردوغان صلاحيات واسعة.

وكان شيمشك حظى بتقدير كبير من الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018. وقد يكون منحه دورا رئيسيا الآن بمثابة مؤشر على التراجع عن السياسات غير التقليدية المتبعة منذ سنوات والتي تقوم على أساس خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.

السياسة الجديدة "مختلطة"

وقال أحد المسؤولين: إن السياسة الجديدة ستكون "مختلطة" وليست تقليدية، وإن من المتوقع أن يكون التغيير تدريجيا. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مكتب أردوغان أو إلى شيمشك للتعليق.

وقال المسؤولون إن أردوغان سيعلن، بعد ترؤسه الاجتماع الأخير لحكومته القديمة اليوم الأربعاء، عن المناصب الوزارية الجديدة بحلول يوم السبت. وأضافوا أن من شبه المؤكد أن تضم الحكومة الجديدة المتحدث باسمه إبراهيم كالين ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان.

لم يتم اتخاذ قرارات نهائية

وأضاف المسؤولون الأربعة الذين تحدثوا لرويترز أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية وأن أردوغان قد يغير رأيه.

وقالوا إن أردوغان يفكر في تعيين شيمشك نائبا للرئيس، لكن شيمشك يفضل دورا مسؤولا بشكل مباشر عن السياسة الاقتصادية وبالتالي قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية، الذي يشغله الآن نور الدين نباتي.

وتوخى المحللون الحذر إزاء احتمال تعيين شيمشك وما إذا كان تعيينه سيحدث تحولا في السياسة.

استراتيجية غير تقليدية

وقال جيوم تريسكا، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في جنرال إنفستمنتس: "على مدى السنوات الماضية، حدثت تغييرات كثيرة، وجاء عدد من محافظي البنك المركزي، وكنا نأمل أن يتغير شيء، ولكن لم يحدث تغيير. يتمسك أردوغان باستراتيجية غير تقليدية ولا أرى مبررات تذكر لتغيير في استراتيجيته".

وقال أحد المسؤولين إن الوزير السابق جودت يلمظ قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية إذا أصبح شيمشك نائبا للرئيس. وأضاف أن من المتوقع أيضا تولي وزير الخزانة السابق لطفي ألوان وزارة مرتبطة بالاقتصاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.