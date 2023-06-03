السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-6-2023 في الإمارات

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب في الإمارات، انخفضت  أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم السبت فى الأسواق ووفقا لآخر تحديث لها.

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن حيث يقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

وكانت أسعار الذهب انخفضت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة  خلال الأيام الماضية.

اسعار الذهب اليوم 

سعر الذهب الآن في الإمارات 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 241 درهما

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 221 درهما

Advertisements

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211 درهما

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 181  درهما

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1692  درهما.

البنوك المركزية وشراء الذهب 

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن إجراءه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشار المسح الذي شمل 59 بنك مركزي عالمي إلى أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.

والأسباب الرئيسية وراء تمسك البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.

وكانت ارتفعت أسعار الذهب عالميا امس الجمعة ختام الاسبوع في البورصة العالمية حيث كانت أسعار الذهب في طريقها لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أوائل أبريل، مدعومة بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماع سياسته المقرر هذا الشهر، والذي أثر أيضًا على عوائد الدولار والسندات.

أسعار الذهب العالمية

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.1 ٪ إلى 1980.49 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1 ٪ إلى 1997.40 دولارًا أمريكيًا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة جنبًا إلى جنب مع الأسهم والدولار الأمريكي بينما تراجعت التوقعات بشأن دورة سريعة لخفض سعر الفائدة الفيدرالية في النصف الثاني من عام 2023.

أسعار الذهب العالمية، فيتو

العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي

ومع بداية شهر مايو، توقعت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي ما يقرب من 100 نقطة أساس (bps) أو 1٪ في خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام ولكن مع اقتراب اجتماع يونيو، كانت التوقعات بـ25 نقطة أساس هي السائدة، وقرر المستثمرون أن الحل النهائي للمواجهة لن يرقى إلى أي شيء غير منظم أو مقيد ماليًا، مما يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاضطرار إلى التعجيل بالتعويض عن التحفيز.

عائدات السندات والدولار الأمريكي

وتراجعت عائدات السندات والدولار الأمريكي، وارتفعت الأسهم ووجدت أسعار الذهب القوة للدفع من أدنى مستوى لها في شهرين كما تلاشت التوقعات القوية الخاصة برفع سعر الفائدة في يونيو أو يوليو والتي تراكمت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو، وباتت الرهانات الثابتة حتى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر هي التي تطفو على السطح.

 

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 22 الذهب عيار 24

مواد متعلقة

تباين أسعار السلع في الأسواق، ارتفاع البن 60%، والذهب يفقد 200 جنيه

سوق الذهب في مصر، 20 جنيها زيادة فى جرام الذهب عقب صلاة الجمعة

50 % زيادة فى أسعار الخروف الفرو مع اقتراب عيد الأضحى

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

سعر الذهب الآن فى مصر، استقرار المعدن الأصفر في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع رئيس مدينة دمياط للأثاث فرص الاستثمار

230 جنيها تراجعا في جرام الذهب خلال شهر مايو

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر جرام المعدن الأصفر اليوم السبت 3-6-2023 ببداية التعاملات

تفاصيل طرح شهادة النيل بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي قريبًا

زوجة الرئيس الأمريكي تزور مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للبرمجيات

أسعار الأرز اليوم السبت 3-6-2023 في السوق المحلي

زوجة الرئيس الأمريكي تزور الأهرامات وأبوالهول

17 بطولة تزين مسيرة عبدالواحد السيد في عيد ميلاده الـ46

سعر جرام الذهب، انخفاض المعدن الأصفر اليوم السبت 3-6-2023 في السعودية

طريقة عمل كفتة الأرز، أكلة مصرية موفرة وطعمها لذيذ

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على قرية عمرها أكثر من 3 آلاف عام في الصين

عملية إنقاذ نادرة.. نجاة متسلق بأعجوبة من منطقة الموت في قمم إيفرست

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 3-6-2023 بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم السبت 3-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز اليوم السبت 3-6-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم السبت 3-6-2023

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسيرحلم الشرطة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

الإفتاء توضح الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة

تفسير حلم القتل في المنام وعلاقته بالتهور وارتكاب الذنوب والفشل المستمر

المزيد
الجريدة الرسمية