أسعار الذهب اليوم السبت 3-6-2023 في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات، انخفضت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم السبت فى الأسواق ووفقا لآخر تحديث لها.

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن حيث يقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

وكانت أسعار الذهب انخفضت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الأيام الماضية.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب الآن في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 241 درهما

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 221 درهما

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سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211 درهما

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 181 درهما

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1692 درهما.

البنوك المركزية وشراء الذهب

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن إجراءه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشار المسح الذي شمل 59 بنك مركزي عالمي إلى أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.

والأسباب الرئيسية وراء تمسك البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.

وكانت ارتفعت أسعار الذهب عالميا امس الجمعة ختام الاسبوع في البورصة العالمية حيث كانت أسعار الذهب في طريقها لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أوائل أبريل، مدعومة بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماع سياسته المقرر هذا الشهر، والذي أثر أيضًا على عوائد الدولار والسندات.

أسعار الذهب العالمية

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.1 ٪ إلى 1980.49 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1 ٪ إلى 1997.40 دولارًا أمريكيًا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة جنبًا إلى جنب مع الأسهم والدولار الأمريكي بينما تراجعت التوقعات بشأن دورة سريعة لخفض سعر الفائدة الفيدرالية في النصف الثاني من عام 2023.

أسعار الذهب العالمية، فيتو

العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي

ومع بداية شهر مايو، توقعت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي ما يقرب من 100 نقطة أساس (bps) أو 1٪ في خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام ولكن مع اقتراب اجتماع يونيو، كانت التوقعات بـ25 نقطة أساس هي السائدة، وقرر المستثمرون أن الحل النهائي للمواجهة لن يرقى إلى أي شيء غير منظم أو مقيد ماليًا، مما يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاضطرار إلى التعجيل بالتعويض عن التحفيز.

عائدات السندات والدولار الأمريكي

وتراجعت عائدات السندات والدولار الأمريكي، وارتفعت الأسهم ووجدت أسعار الذهب القوة للدفع من أدنى مستوى لها في شهرين كما تلاشت التوقعات القوية الخاصة برفع سعر الفائدة في يونيو أو يوليو والتي تراكمت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو، وباتت الرهانات الثابتة حتى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر هي التي تطفو على السطح.