أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

أسعار الذهب في الإمارات، ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم الجمعة فى الأسواق ووفقا لأخر تحديث لها.

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن حيث تحتوي الإمارات العربية على تجارة رائجة في هذا المجال ويقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

أسعار الذهب في الإمارات، وفقا لآخر تحديث لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب الآن في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 245 درهما

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 224 درهما

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214 درهما

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 184 درهما

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1718 درهما.

البنوك المركزية وشراء الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي عن إجراءه إحصائية أظهرت تمسك البنوك المركزية بشراء الذهب وتعزيز احتياطيها خلال عام 2023، حيث صرح 24% من البنوك في المسح الذي أجراه مجلس الذهب العالمي أنهم يخططون لشراء المزيد من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشار المسح الذي شمل 59 بنك مركزي عالمي أنه بعد المستوى التاريخي لشراء البنوك المركزية للذهب هذا العام خلال الربع الأول، لا يزال ينظر للذهب بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية كاحتياطي.

الأسباب الرئيسية وراء تمسك البنوك المركزية بزيادة احتياطيها من الذهب يكمن في ارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية خاصة المتعلقة بأزمة الكرب الروسية الأوكرانية المستمرة حتى الآن.