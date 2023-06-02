الجمعة 02 يونيو 2023
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حوادث

حملة للتبرع بالدم في البحر الأحمر

حملة للتبرع بالدم،
حملة للتبرع بالدم، فيتو

 قامت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.


ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
 

برنامج تبرع بالدم بكلية طب عين شمس بعنوان 5 لكل مريض

وكيل الصحة بالبحيرة يشارك في حملة للتبرع بالدم بكنيسة العائلة المقدسة

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

 

وكيل الصحة بالبحيرة

وفي سياق آخر، شارك الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بحملة التبرع بالدم المقامة من المركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور تحت إشراف الدكتورة ولاء أبوجاموس داخل كنيسة العائلة المقدسة ومار جرجس بالخصمة مركز أبو المطامير بالتنسيق مع راعي الكنيسة القمص أبادير نصيف والفريق الخدمي (قوة حب).

 

وجاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين المركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور ومطرانية البحيرة وتوابعها فى اطار قرب الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق ١٤ يونيو من كل عام والحرص على إثراء رصيد بنوك الدم من خلال التبرع الطوعي الشرفي، والاهتمام بتنظيم الحملات المستمرة للتبرع بالدم بنطاق المحافظة، حيث أن نقطة دم تساوي حياة. 

 

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وأثمرت الحملة عن تقدم 326 مواطنا للتبرع تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وتم قبول 281 متبرعا وفقا لمعايير الجودة.

وتأتي الحملة استمرارًا لحملات التبرع بالدم بنطاق المحافظة وبالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم على توفير دم آمن وكاف لجميع المرضى بالمحافظة وتفعيلا لإعلاء قيم العمل الإنساني الخدمي في المنظومة الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أهمية التبرع بالدم والمشاركة في حملات التبرع لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح والمصابين وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجمتع بثقافة التبرع بالدم.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالدور الإنساني والنبيل الذي يقوم به المتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى انطلاقًا من الواجب الإنساني الذي يميز الشعب المصر العظيم، وشكر القائمين على تنظيم الحملة، وجميع السادة المتبرعين.

 

 

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أجهزة وزارة الداخلية المبادرات الانسانية حملة للتبرع بالدم قطاع الخدمات الطبية وزارة الداخلية مديرية أمن البحر الأحمر

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