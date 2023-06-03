السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تجديد شهادة الأيزو للأمانة العامة لجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة،
رئيس جامعة القاهرة، فيتو

 أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة للجامعة، وبمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري، وذلك بعد زيارة فريق مؤسسة GIC المانحة لشهادات الأيزو وانتهائه من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، وتأكده من تطبيق جميع المعايير والمواصفات الدولية للجودة، وذلك في إطار حرص الجامعة على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على جميع المستويات. 

Advertisements

 

تجديد شهادة الأيزو

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حصول جامعة القاهرة على تجديد شهادة الأيزو يؤكد تميز وجودة نظام الإدارة والجهاز الإداري للجامعة، ومكانتها كونها مؤسسة تعليمية رائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وقائمة على الرقمنة والتطور التكنولوجي، وهادفة إلى التميز والريادة محليًا ودوليًا. 

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تتبع مجموعة من القيم الحاكمة في خطتها الاستراتيجية المحدثة من خلال العديد من الإجراءات، أهمها تطبيق المعايير الدولية للجودة، وانتهاج المنظومة الإدارية الحديثة، وكفاءة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، ونمط القيادة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والأنظمة والإجراءات الحديثة، والمهارات المتنوعة، بما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة بها سواء التعليمية أو البحثية أو المجتمعية، وتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل وتعزيز مكانتها. 

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، ونجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، ونجحت في التحول جيلين كاملين في سنوات قليلة من جامعة من الجيل الثاني إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

الخشت: مصر هى التاريخ والحاضر المبدع وجامعة القاهرة حاضنة الإبداع

الخشت: كلية الدراسات العليا للتربية بيت خبرة بمعايير عالمية


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة القاهرة الخدمات التعليمية الدكتور محمد عثمان عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت

مواد متعلقة

الموسيقات العسكرية المصرية تشارك فى الاحتفال بالعيد الوطنى لجمهورية الكاميرون

احتفالية جامعة القاهرة بمهرجان المسرح للعروض الطويلة بمشاركة 15 كلية

قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب تنظم عددا من الانشطة الثقافية والرياضية والدينية لأبناء سيناء

فوز طلاب جامعة القاهرة بالمراكز الثلاث الأولى في المسابقة العالمية "جسر اللغة الصينية"

بروتوكول تعاون بين جامعتي حلوان والمنصورة في المجالات التعليمية والبحثية

وزير التعليم العالي يوجه بإنشاء تحالفات لتحقيق التكامل بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية

وزير التعليم العالي يلتقي مسئولي الكلية الملكية للجراحين أدنبره ببريطانيا

التعليم العالي: فعاليات مشروع علمي حول استخدام الأنظمة الزراعية المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية

الأكثر قراءة

ميرنا نور الدين تهز تويتر بعد إطلالتها في حفل زفافها، ومتابعون: عرفتوا بيروحوا الـ Gym ليه

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 4 جنيهات في سوق العبور

حبس سائق سيارة لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها محور صلاح سالم

أمريكا تكشف عن برنامج زيارة بلينكن إلى السعودية

عبد الوهاب ليوسف وهبى: فاكر لما ضربنتي شالوت وقلم من إيدك وقدمك الكريمة وعميد المسرح يرد

محمد رمضان: كان أقصى طموحي إني أبقى ممثل عادي (فيديو)

ارتفاع حصيلة ضحايا قطارات الهند إلى 288 قتيلا وألف مصاب، وفيديو جديد يرصد الفاجعة

محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته في النزهة بعد قليل

Advertisements

منوعات

المزيد

عملية إنقاذ نادرة.. نجاة متسلق بأعجوبة من منطقة الموت في قمم إيفرست

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

عالم مصريات يشكك في انتصارات رمسيس الثاني: بتاع دعاية وأشهر معاركة انتهت بالتعادل الدموي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة

تفسير حلم القتل في المنام وعلاقته بالتهور وارتكاب الذنوب والفشل المستمر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية