تجديد شهادة الأيزو للأمانة العامة لجامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة للجامعة، وبمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري، وذلك بعد زيارة فريق مؤسسة GIC المانحة لشهادات الأيزو وانتهائه من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، وتأكده من تطبيق جميع المعايير والمواصفات الدولية للجودة، وذلك في إطار حرص الجامعة على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على جميع المستويات.

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تجديد شهادة الأيزو

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حصول جامعة القاهرة على تجديد شهادة الأيزو يؤكد تميز وجودة نظام الإدارة والجهاز الإداري للجامعة، ومكانتها كونها مؤسسة تعليمية رائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وقائمة على الرقمنة والتطور التكنولوجي، وهادفة إلى التميز والريادة محليًا ودوليًا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تتبع مجموعة من القيم الحاكمة في خطتها الاستراتيجية المحدثة من خلال العديد من الإجراءات، أهمها تطبيق المعايير الدولية للجودة، وانتهاج المنظومة الإدارية الحديثة، وكفاءة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، ونمط القيادة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والأنظمة والإجراءات الحديثة، والمهارات المتنوعة، بما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة بها سواء التعليمية أو البحثية أو المجتمعية، وتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل وتعزيز مكانتها.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، ونجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، ونجحت في التحول جيلين كاملين في سنوات قليلة من جامعة من الجيل الثاني إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.



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