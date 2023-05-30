الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

الخشت: كلية الدراسات العليا للتربية بيت خبرة بمعايير عالمية

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فيتو

استقبلت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، وفدًا من مشروع مبادرة تميز المعلم، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تطوير منظومة العملية التعليمية بمصر.

 

تحسين جودة تعليم المعلمين

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تحسين جودة تعليم المعلمين وبناء وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على الوجه الأكمل، ومواءمة برامج إعدادهم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية والمناهج الجديدة، والاندماج في مختلف الفعاليات وعقد الشراكات الدولية مع مختلف الجهات والكيانات المرموقة ذات الاهتمام بالشأن التعليمي والتربوي، بما يساهم في النهوض بمستوى الطلاب التعليمي والعملية التعليمية.

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وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن كلية الدراسات العليا للتربية تُمثل بيت خبرة بمعايير عالمية، ومتخصص في الإعداد والتأهيل العلمي والمهني المتميز للمعلمين من خلال إعداد كوادر تربوية على درجة كبيرة من الكفاءة في استراتيجيات التدريس المبتكرة، والنهوض بالبحث التربوي، ومعرفة النظريات والتطبيقات المتعلقة بالمناهج الدراسية العالمية، ودمج التقنية والتكنولوجيا في التعليم، وتحقيق الريادة في المجتمع التعليمي والتربوي.

ومن جانبها قالت الدكتور إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، إن زيارة وفد مبادرة تميز المعلم تضمنت التعريف بالمبادرة وأهدافها وآليات العمل بها، وتمت مناقشة سُبل دمج التكنولوجيا في جميع البرامج التعليمية وتطوير التربية العملية، بالإضافة إلى بحث آليات عقد درجات علمية مشتركة مع الجامعات الأمريكية في مجال إعداد المعلم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وزارالوفد قاعات الكلية ومعاملها مشيدا بمستوى تجهيزاتها وفق أعلى المعايير الدولية،وأحدث وسائل التكنولوجيا.

جدير بالذكر أن مشروع "مبادرة تميز المعلم "مُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويتم تنفيذه بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات والجامعات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية، وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، وتوفير برامج إعداد المعلمين سواء قبل الخدمة أو أثناء التدريس.

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الدكتور محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة كلية الدراسات العليا للتربية

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