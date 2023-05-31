الخشت: مصر هى التاريخ والحاضر المبدع وجامعة القاهرة حاضنة الإبداع

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل ختام مهرجان "إبداع 11" والذى حصدت فيه جامعة القاهرة 17 جائزة - في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا و.الأكاديميات الحكومية والخاصة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ورئيسي جامعتى الأقصر الدكتور حمدي حسين وقناة السويس الدكتور ناصر مندور، وعدد من نواب رؤساء الجامعات المشاركة فى المهرجان، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

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جامعة القاهرة

وتضمن حفل ختام المهرجان، العديد من الفقرات الفنية التي قدمها طلبة وطالبات الجامعات، منها مقطوعة موسيقية من أداء طلاب جامعة قناة السويس وجامعة المنصورة وأكاديمية الفنون، وبمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وغناء جماعي بعنوان "قديم وجديد" أداء جامعات قناة السويس وبنها وبني سويف، وفقرة غنائية لضيف شرف الحفل الفنان أحمد جمال.

مسابقة إبداع 11

كما تضمن حفل الختام عرض فيلم قصير عن مسابقة إبداع 11 تنفيذ التليفزيون المصري، وعرضا فنيا لفرق الفنون الشعبية، وتكريم عدد من النجوم الذين لمعوا من خلال المسرح الجامعي.

واختتمت فعاليات حفل مهرجان "إبداع 11" بإعلان الجوائز حيث فازت جامعة القاهرة بـ 17 جائزة في مختلف المجالات وهي: القصة القصيرة، والرواية، والفنون التشكيلية - متخصص "أشغال"، والفنون التشكيلية - غير متخصص "أشغال"، والقصة القصيرة، والمراسل- متخصص، والعروض المسرحية - غير متخصص، والفنون الشعبية فردي، والفنون الشعبية جماعي، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والغواصات الآلية والروبوتس، والإنشاد الجماعي، والترانيم الجماعية، وأفضل ألحان، وأفضل ملابس.

وفي كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر ولادة بشبابها وفنانينها ورياضييها وعلمائها ومثقفيها وبطلاب الجامعات المبدعين، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت الشباب الذي يستقبلهم في مختلف الأنشطة ليظهروا إبداعاتهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن حلم الوزارة هو بلوغ أقصى مكان من الإبداع في كل شيء مثل حلم الدولة المصرية التي تحلم وتبدع في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى الدعم والمساندة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال كلمته، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالحاضرين تحت قبة الجامعة، مؤكدًا أهمية التعاون القائم بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة في ملف إبداع الجامعات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، قائلًا إن مهرجان إبداع له أهمية كبيرة في اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في المجالات المتعددة.

وأعرب الدكتور الخشت عن سعادته لتواجده مع الطلبة والطالبات المبدعين من الجامعات المصرية الذين أبدوا من خلال مشاركتهم في مسابقة إبداع قدرتهم على الفن والإبداع، واحترافيتهم في الأداء، مؤكدًا أن مصر تنجب باستمرار علما، وفنا، وأدبا، وثقافة، ورياضة، وفي كل المجالات.

وقال الدكتور الخشت إن مصر الحضارة والتاريخ والحاضر أيضًا، وأن الإبداع لا يقتصر على الفنانين فقط بل يشمل الجمهور أيضا، معتبرًا أن مستوى الجمهور المتلقي ومستوى المتذوق هو الذي يزيد الفنان إبداعًا وإصرارًا وعطاءً.

ووجه الدكتور الخشت، خلال كلمته، نصيحة للشباب قائلًا لهم استمروا فيما أنتم فيه من عطاء وإبداع، مطالبًا بضرورة فتح مسارات لهؤلاء الطلاب الفنانين حتى يستطيعوا أن يقدموا المزيد، وحتى يضيفوا للفن المصري الكثير، وأن يتم منحهم السبيل والفرص المختلفة حتى تظل مصر علامة في التاريخ وفي العالم وفي الحضارة.

جدير بالذكر أن مسابقة إبداع تُعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، وتصل قيمة جوائزها 5 ملايين جنيه للفائزين في مختلف المجالات الفردية والجماعية.