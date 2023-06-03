السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أمريكا تكشف عن برنامج زيارة بلينكن إلى السعودية

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن جدول أعمال الوزير أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع القادم.

 

برنامج زيارة وزير الخارجية الأمريكي في السعودية 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن أنتوني بلينكن سيشارك الأربعاء القادم في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي لمناقشة التعاون المتزايد مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

Advertisements

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن بلينكن سيشارك يوم الخميس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض في استضافة اجتماع وزاري للتحالف الدولي لهزيمة (داعش) لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف ضد (داعش) لمواجهة التهديد المستمر للتنظيم وإعادة تأكيد التزامنا بضمان هزيمته الدائمة.

 

 

وتبدأ زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى  السعودية، يوم الثلاثاء المقبل، في وقت تمر به العلاقات بين البلدين بمرحلة حساسة للغاية.

 

وتأتي زيارة بلينكن للمملكة فيما يتولى البلدان وساطة في السودان من دون أن ينجحا حتى الآن في فرض التزام هدنات عدة بين طرفي النزاع.ويلتقي بلينكن بعدد من المسئولين السعوديين.

 

وزير الخارجية الأمريكي يسافر السعودية

تبدأ زيارة بلينكن إلى السعودية في السادس من يونيو وتنتهي في الثامن منه، وتأتي في توقيت يقود فيه البلدان وساطة في السودان من دون أن ينجحا حتى الآن في فرض التزام هدنات عدة بين طرفي النزاع.

 

 

 

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلنر أن بلينكن سيتطرّق خلال محادثاته مع المسئولين السعوديين إلى “التعاون الاستراتيجي” بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية.

 

 

وتأتي زيارة بلينكن بعد أسابيع قليلة من زيارة أجراها إلى المملكة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وبعد نحو عام على زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن في صيف العام 2022 جاءت نتائجها متباينة.

 

محادثات جدة

حث الجيش السوداني الوسطاء على استمرار جهود إقناع الطرف الآخر "قوات الدعم السريع" بتنفيذ مقتضيات الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت، بما يمكن من العودة مجددا لمسار التفاوض.

 

وأكد الجيش السوداني، خلال بيان له اليوم الجمعة، أنه وافق على أكثر من هدنة ومقترح بوقف إطلاق النار، على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر بمتطلباته وتماديه في ارتكاب خروقات متكررة له، بجانب عدم تنفيذه لأي من النقاط التي تم التوقيع عليها في اتفاق جدة، وأهمها الخروج من الأحياء السكنية والكف عن استخدام المواطنين كدروع بشرية، وإخلاء المستشفيات والمؤسسات العامة ومرافق الخدمات ومراكز الشرطة وفتح الطرق، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بتعليق التفاوض.

 

تعليق مشاركة الجيش السوداني في محادثات جدة

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة

 

وقال الجيش السوداني عبر بيان عبر صفحته بموقع التواصل الغجتماعي " تويتر"  أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود  التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.
 

ويشكل هذا التطور ضربة لجهود الوساطة بين الجانبين اللذين أدى صراعهما إلى غرق السودان في حالة من الفوضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أمريكا وزير الخارجية الأمريكي أنوتني بلينكن واشنطن السعودية

مواد متعلقة

بلينكن: الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي

بلينكن: مقتل 4 نيجيريين في هجوم على قافلة أمريكية

بلينكن يطالب رئيس أذربيجان بإعادة فتح ممر "لاتشين" أمام المركبات

الأكثر قراءة

ميرنا نور الدين تهز تويتر بعد إطلالتها في حفل زفافها، ومتابعون: عرفتوا بيروحوا الـ Gym ليه

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 4 جنيهات في سوق العبور

حبس سائق سيارة لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها محور صلاح سالم

عبد الوهاب ليوسف وهبى: فاكر لما ضربنتي شالوت وقلم من إيدك وقدمك الكريمة وعميد المسرح يرد

محمد رمضان: كان أقصى طموحي إني أبقى ممثل عادي (فيديو)

أمريكا تكشف عن برنامج زيارة بلينكن إلى السعودية

ارتفاع حصيلة ضحايا قطارات الهند إلى 288 قتيلا وألف مصاب، وفيديو جديد يرصد الفاجعة

محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته في النزهة بعد قليل

Advertisements

منوعات

المزيد

عملية إنقاذ نادرة.. نجاة متسلق بأعجوبة من منطقة الموت في قمم إيفرست

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

عالم مصريات يشكك في انتصارات رمسيس الثاني: بتاع دعاية وأشهر معاركة انتهت بالتعادل الدموي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة

تفسير حلم القتل في المنام وعلاقته بالتهور وارتكاب الذنوب والفشل المستمر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية