أمريكا تكشف عن برنامج زيارة بلينكن إلى السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن جدول أعمال الوزير أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع القادم.

برنامج زيارة وزير الخارجية الأمريكي في السعودية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن أنتوني بلينكن سيشارك الأربعاء القادم في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي لمناقشة التعاون المتزايد مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن بلينكن سيشارك يوم الخميس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض في استضافة اجتماع وزاري للتحالف الدولي لهزيمة (داعش) لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف ضد (داعش) لمواجهة التهديد المستمر للتنظيم وإعادة تأكيد التزامنا بضمان هزيمته الدائمة.

وتبدأ زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى السعودية، يوم الثلاثاء المقبل، في وقت تمر به العلاقات بين البلدين بمرحلة حساسة للغاية.

وتأتي زيارة بلينكن للمملكة فيما يتولى البلدان وساطة في السودان من دون أن ينجحا حتى الآن في فرض التزام هدنات عدة بين طرفي النزاع.ويلتقي بلينكن بعدد من المسئولين السعوديين.

وزير الخارجية الأمريكي يسافر السعودية

تبدأ زيارة بلينكن إلى السعودية في السادس من يونيو وتنتهي في الثامن منه، وتأتي في توقيت يقود فيه البلدان وساطة في السودان من دون أن ينجحا حتى الآن في فرض التزام هدنات عدة بين طرفي النزاع.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلنر أن بلينكن سيتطرّق خلال محادثاته مع المسئولين السعوديين إلى “التعاون الاستراتيجي” بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية.

وتأتي زيارة بلينكن بعد أسابيع قليلة من زيارة أجراها إلى المملكة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وبعد نحو عام على زيارة أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن في صيف العام 2022 جاءت نتائجها متباينة.

محادثات جدة

حث الجيش السوداني الوسطاء على استمرار جهود إقناع الطرف الآخر "قوات الدعم السريع" بتنفيذ مقتضيات الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت، بما يمكن من العودة مجددا لمسار التفاوض.

وأكد الجيش السوداني، خلال بيان له اليوم الجمعة، أنه وافق على أكثر من هدنة ومقترح بوقف إطلاق النار، على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر بمتطلباته وتماديه في ارتكاب خروقات متكررة له، بجانب عدم تنفيذه لأي من النقاط التي تم التوقيع عليها في اتفاق جدة، وأهمها الخروج من الأحياء السكنية والكف عن استخدام المواطنين كدروع بشرية، وإخلاء المستشفيات والمؤسسات العامة ومرافق الخدمات ومراكز الشرطة وفتح الطرق، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بتعليق التفاوض.

تعليق مشاركة الجيش السوداني في محادثات جدة

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش السوداني تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة

وقال الجيش السوداني عبر بيان عبر صفحته بموقع التواصل الغجتماعي " تويتر" أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.



ويشكل هذا التطور ضربة لجهود الوساطة بين الجانبين اللذين أدى صراعهما إلى غرق السودان في حالة من الفوضى.