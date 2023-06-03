انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

انطلقت اليوم السبت امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء وسط استعدادات المنطقة الأزهرية بالمحافظة.



ويؤدي طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء وعددهم 536 طالبا وطالبة (318 طالبا وطالبة فى القسم الأدبي و218 طالبا وطالبة فى القسم العلمي)، موزعين علي 7 لجان امتحانية علي مستوي المحافظة.



وشكلت محافظة شمال سيناء غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة لمتابعة امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والازهرية، بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

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وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن غرفة العمليات برئاسته، وتضم أعضاء من المنطقة الازهرية بالمحافظة ومديريات التربية والتعليم والامن والصحة والتموين ومرفق الإسعاف وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع شبكات توزيع الكهرباء ومنطقة تليفونات شمال سيناء، بجانب عضو من الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام.



ويتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية للعام الدراسي الجاري، والتي تنطلق اليوم السبت.

ووجه المحافظ بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائره صحية بكل معهد أزهري به لجان امتحانيه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب وتمركز سيارة اسعاف في محيط اللجنة مشددا على توفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء على أي محاولة غش، والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الازهرية في الإجابة عن الامتحانات بقلم ازرق جاف فقط واستخدام القلم الرصاص للرسومات التوضيحية في المسودة وملئ بيانات الطالب بخط واضح وفي المكان المحدد لذلك.

من جانبه قال محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة الازهرية بشمال سيناء، أنه تم تجهيز اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية والتهوية المناسبة مع توفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية.





وأشار إلى قيام الغرفة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والأزهرية وتلقي الإخطارات من غرفتي عمليات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والاتصال الدائم بغرفتي عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لأرسال التقارير الخاصة بسير الامتحانات وأي أحداث.

كما تقوم الغرفة برصد أي معوقات وسرعة حلها والقيام بكافة الأعمال التي من شأنها نجاح عملية سير الامتحانات، على أن يكون تواجد أعضاء اللجنة اعتبارًا من الساعة الثامنة خلال أيام الامتحانات.



وتبدأت امتحانات الثانوية الازهرية اعتبارا من اليوم 3 يونيو الجاري، وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونية الجاري وتستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل، ويتخلل الامتحانات عطلة عيد الأضحى المبارك.