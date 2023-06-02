تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

شكلت محافظة شمال سيناء غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة لمتابعة امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية، بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن غرفة العمليات برئاسته، وتضم أعضاء من المنطقة الأزهرية بالمحافظة ومديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين ومرفق الإسعاف وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع شبكات توزيع الكهرباء ومنطقة تليفونات شمال سيناء، بجانب عضو من الإدارة العامة للأزمات بالديوان العام.

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وأشار إلى قيام الغرفة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والأزهرية وتلقي الإخطارات من غرفتي عمليات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والاتصال الدائم بغرفتي عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لإرسال التقارير الخاصة بسير الامتحانات وأي أحداث.

كما تقوم الغرفة برصد أي معوقات وسرعه حلها والقيام بكافة الأعمال التي من شأنها نجاح عملية سير الامتحانات، على أن يكون تواجد أعضاء اللجنة اعتبارًا من الساعة الثامنة خلال أيام الامتحانات.

وتبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية اعتبارا من يوم 3 يونيو الجاري، وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 13 يوليو المقبل، ويتخلل الامتحانات عطلة عيد الأضحى المبارك.