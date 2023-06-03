جنرال موتورز وبوسكو تستثمران في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

ذكرت شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات، وشركة بوسكو فيوتشر إم الكورية الجنوبية لمواد الطاقة، أمس الجمعة أنهما أطلقتا المرحلة الثانية من المشروع المشترك "ألتيوم كام".

ويبلغ الاستثمار الرئيسي أكثر من مليار دولار. وتهدف الشركتان إلى زيادة إنتاج "كام" وهي اختصار لثلاثة حروف (المواد النشطة للكاثود)، المستخدمة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، في أمريكا الشمالية ودمج إنتاج المواد الأولية الكيميائية المعروفة اختصارا باسم "بي كام".

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الاحتياجات الإنتاجية لسيارات جنرال موتورز

وقال نائب رئيس جنرال موتورز دوج باركس إن "زيادة القدرة الإنتاجية لـ /كام/ وإضافة /بي كام/ إلى مشروعنا المشترك هي خطوة كبيرة أخرى في بناء سلسلة توريد أكثر أمانا واستدامة تركز على أمريكا الشمالية، من أجل دعم الاحتياجات الإنتاجية لسيارات جنرال موتورز الكهربائية سريعة النمو".

وشكل الطرفان في عام 2022، المشروع المشترك "ألتيوم كام" والذي تمتلك بوسكو فيوتشر إم، أغلبية فيه.

ولم يتم الإعلان بعد عن موقع المشروع.

وتحرص شركات السيارات علي إجراء العديد من السباقات التنافسية من أجل اختيار أسرع سيارة وأفضل تصميم علي الطرق الوعرة.

وجاء ذلك من خلال سباق تسارع يجمع بين ثلاث سيارات من جنرال موتورز وهي شيفروليه كامارو جديدة، شيفروليه بولت جديدة، شيفروليه كورفيت قديمة، وهو مزيج غريب يسلط الضوء على التغييرات التكنولوجية التي حدثت.

وتتميز كامارو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 ليتر بقوة 270 حصانًا، وتعتبر بولت أقل قوة، مع 200 حصان، لكن مجموعة نقل الحركة الكهربائية لها مزاياها الخاصة، وتحتوي كورفيت على محرك LS1 V8 سعة 5.7 لتر من جنرال موتورز، وبقوة تصل إلى 350 حصانًا، لكن السيارة أقدم بكثير من نظيرتها.

واجهت كامارو لأول مرة بولت في سباق تسارع، بينما حصلت كامارو على الانطلاقة الأفضل، فقد كانت بولت قادرة على مواكبة الأمر بمجرد خروجها عن الخط، وفازت كامارو بالسباق لكنها لم تترك بولت في الغبار، استغرق الأمر بولت 15.77 ثانية لإكمال السباق، بينما قامت كامارو بذلك في 15.67 ثانية.

ثم تنافس الاثنان في سباق دائري، وهذا هو المكان الذي تألق فيه بولت، بدون الإطلاق، حيث يمكن لـ بولت مواكبة كامارو، وتجاوزها قبل عبور خط النهاية مباشرة، حيث تفوقت EV على السيارة الرياضية الشهيرة، ثم واجهت كامارو سيارة كورفيت التي تعمل بمحرك V8، وحصلت كامارو على إطلاق ممتاز آخر، لكن كورفيت الأخف وزنا أغلقت الفجوة وأخذت الصدارة، حيث أنهت السباق في 15.40 ثانية، قامت كامارو بذلك في 15.53 ثانية، وأسفر السباق الثاني عن فوز كورفيت آخر، حيث عجزت كامارو عن مواكبة السباق.

وفازت كامارو في اختبار الفرامل النهائي، توقفت عند حوالي 119 قدمًا مقارنة بمسافة كورفيت البالغة 129 قدمًا، كامارو هي الأحدث، مع عدد أقل بكثير من الأميال على عداد المسافات، مما يمنحها ميزة كبيرة على كورفيت البالغة من العمر 20 عامًا.

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