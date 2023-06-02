تحديثات جديدة في سيارات كاديلاك CT5 2024

حرصت شركة كاديلاك، المتخصصة في صناعة السيارات، على اختبار مواصفات سيارات كاديلاك CT5 المحدثة بولاية ميشيجان.

وحصلت اليارة على تغييرات في المصابيح الأمامية جديدة شبيهة بتلك الموجودة في XT4 التي تم كشف الستار عنها مؤخرًا.

ومن المحتمل أن يتم نقل المظهر الجانبي دون تغيير نظرًا لأن هذه مجرد عملية تجميل، باستثناء الجنوط المعدنية الجديدة المختبئة جزئيًا خلف شريط التمويه المطبق على بعض الأعمدة ومن المحتمل أن تكون مرتبطة بنظام قياس الانبعاثات المحمولة الخاص بوكالة حماية البيئة.

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تحديثات منتصف العمر لكاديلاك CT5 2024



لم يتمكن جواسيس السيارات من التقاط مقصورة نموذج الاختبار، لكن من المنطق أن تتلقى CT5 الشاشة مقاس 33 بوصة التي ظهرت في وقت سابق من هذا الأسبوع على الجيل الثاني من CT6 للصين.

وتحصل سيارات كاديلاك CT5-V عالية الأداء

على نفس مجموعة التحديثات من الداخل والخارج لتلبي بشكل أفضل كل ما تبقى من سوق سيارات السيدان الرياضية في الولايات المتحدة.

يتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن كاديلاك CT5 المحدثة بحلول نهاية العام أو أوائل عام 2024.