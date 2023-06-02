تصنيف سيارات بي إم دبليو M3 CS 2023 من أجمل سيارات السيدان

تعد سيارة بي إم دبليو M3 CS 2023 واحدة من أجمل سيارات السيدان، ذات الأبواب الأربعة التي تجرؤ على مواجهة أحدث طراز رياضي من العلامة التجارية الألمانية، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالتسارع بخط مستقيم.



واستطاعت سيارات بي إم دبليو إن M3 CS تتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 3.4 ثانية، ولكن في الواقع، أدت السيارة السيدان الفائقة ذات المدى المحدود المهمة في 3.2 ثانية فقط. احتاجت بي إم دبليو M3 CS إلى 10.37 ثانية للتسارع من 0 إلى 200 كم في الساعة، وبالتالي تجاوزت وقت الركض الرسمي البالغ 11.1 ثانية الذي توفره العلامة التجارية الألمانية الفاخرة. واصلت السيارة إكمال ربع ميل في 10.86 ثانية بعد أن تسارعت من 100 إلى 200 كم في الساعة في 10.37 ثانية.

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جدير بالذكر أن سيارة بي إم دبليو M5 CS الأكبر والأقوى تم اختبارها قبل عامين من قبل نفس الأشخاص وقدمت أرقامًا أفضل. وصلت إلى 100 كم في الساعة في 2.98 ثانية وأكملت سرعة 0-200 كم في الساعة في 9.67 ثانية. استغرق قطع ربع ميل 10.64 ثانية.



يبلغ الفرق بين سيارات السيدان عالية الأداء في بي إم دبليو 60 M كيلوجرامًا فقط، وتزن أكبر السيارتين 1825 كيلوجرامًا.



أما عن M3 CS الأصغر فوصلت سرعتها إلى 311 كم في الساعة على الطريق السريع الألماني. والتي لا تزال أعلى قليلًا مما تدعي بي إم دبليو والبالغة 306 كم في الساعة.



كما كان الحال مع M5 CS، ستكون M3 CS الجديد متاحة لمدة عام واحد فقط، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها إلى ما بين 1700 إلى 2000 سيارة