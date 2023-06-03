ارتفاع عدد ضحايا تصادم القطارات بالهند إلى 233 قتيلا و900 مصاب

ارتفع عدد الوفيات في حادث تصادم قطارين في ولاية أوديشا الهندية إلى 233 شخصًا، وما يقارب 900 شخص أصيبوا في الحادث.



في وقت سابق الجمعة، ذكرت وسائل إعلام هندية، إن حصيلة قتلى حادث تصادم قطارين ارتفعت إلى 207 أشخاص.



حادث قطار الهند

وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية، خرجت 10-12 سيارة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس. بعد مرور بعض الوقت، اصطدم قطار ركاب آخر بهم، ونتيجة لذلك، خرجت ثلاث أو أربع عربات أخرى بها أشخاص عن مسارها.

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واصطدمت ثلاثة قطارات، الجمعة، في ولاية أوديشا في شرق الهند وفق ما أفاد مسؤولون، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانجي في تصريح لوكالة فرانس برس "لدينا أكثر من 120 قتيلًا بحسب آخر تعداد والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

The terrible video two trains collide in Odisha, India 🇮🇳



Atleast 100+ passengers injured, Report. pic.twitter.com/v36U3caMfe — 🔞SA911 (@JustdoitZee) June 2, 2023

اصطدام بين قطار الركاب وقطار لشحن البضائع

وذكر المتحدث باسم وزارة السكك الحديد، أميتاب شارما، أن بعض قطع محطمة من القطار الذي خرج عن القضبان سقطت على مسار مجاور وصدمها قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المقابل.

وأفاد شهود عيان بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس" وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار. كذلك شمل الحادث قطار ركاب آخر، وفق المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا، لكن تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لحادثة القطار"، مشيرًا في تغريدة أطلقها إلى "تضامنه مع العائلات المفجوعة"، متمنيًا: "للجرحى الشفاء العاجل".

وأعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطَّلع منه على الأوضاع.

وأظهرت تقارير وسائل إعلام محلية مشاهد لعربة قطار انقلبت على أحد جوانب المسار ولما يبدو أنهم ناجون فوقها، ولسكان يحاولون انتشال ضحايا.

وغالبًا ما تشهد الهند حوادث قطارات، على الرغم من تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.