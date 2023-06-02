مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم قطار بـ توك توك بالبحيرة

لقي 6 مواطنين مصرعهم في حادث تصادم قطار بتوك توك بمزلقان عشوائي بمنطقة الروس قرية كوم أمبو، بنطاق مركز ومدينة أبو المطامير بالبحيرة وتم نقل الجثث لمستشفي ابو المطامير المركزى.

مصرع 6 مواطنين في حادث تصادم قطار بتوك توك في البحيرة

واستقبل مستشفى أبو المطامير المركزى في محافظة البحيرة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء اليوم ضحايا حادث تصادم قطار بتوك توك بمزلقان عشوائي بمنطقة الروس قرية كوم أمبو بالبحيرة.

أسفر الحادث عن وفاة كل من “ أحمد ع.ع سنه” طفل “دعاء س.ا ٢٥ سنة” و" اسماء س.ا ٢٧ سنة" و"عبد الرحمن م. ٦سنوات" و"خليفة خ. ض ه ٥٧ سنة" و"محاسن ص ٦٢ سنة" وصولوا جميعًا جثثا هامدة وجمع الحالات تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير المركزى.

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وكانت قد شهدت محافظة البحيرة اليوم حادثًا آخر حيث أصيبت 14 فتاة بالإضافة لـ شاب بحالة اختناق في حريق بمصنع لفرز العنب على الطريق الصحراوي الكيلو ١٠٠ بنطاق غرب النوبارية بالبحيرة.

استقبل مستشفى غرب النوبارية في تمام الساعة الرابعة عصرا، 15 مصابًا بحالة اختناق بينهم 14 فتاة، نتيجة حريق بمصنع لفرز العنب على الطريق الصحراوى الكيلو ١٠٠، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

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