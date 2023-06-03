ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام القطارات في الهند إلى 207 قتلى

ارتفع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في الهند إلى 207 أشخاص على الأقل وأكثر من 900 جريح وفق ما أفادت السلطات المحلية، فجر اليوم السبت، وسط مخاوف من أن يكون الكثير من العالقين تحت الحطام.

واصطدمت ثلاثة قطارات، الجمعة، في ولاية أوديشا في شرق الهند وفق ما أفاد مسؤولون، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وكان مسؤولان أفادا في وقت سابق بارتفاع حصيلة ضحايا الاصطدام إلى 120 قتيلًا على الأقل وأكثر من 850 جريحًا، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت الحطام.

The terrible video two trains collide in Odisha, India 🇮🇳



Atleast 100+ passengers injured, Report. pic.twitter.com/v36U3caMfe — 🔞SA911 (@JustdoitZee) June 2, 2023

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانجي في تصريح لوكالة فرانس برس "لدينا أكثر من 120 قتيلًا بحسب آخر تعداد والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

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ضحايا حادث تصادم قطارين في الهند

وقال مسؤول محلي في ولاية أوديشا براديب جينا في تصريح لفرانس برس "تم نقل نحو 850 جريحًا إلى المستشفيات".

وذكر المتحدث باسم وزارة السكك الحديد، أميتاب شارما، أن بعض قطع محطمة من القطار الذي خرج عن القضبان سقطت على مسار مجاور وصدمها قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المقابل.

وأفاد شهود عيان بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس" وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار. كذلك شمل الحادث قطار ركاب آخر، وفق المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا، لكن تسلسل الأحداث لم يتّضح بعد.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لحادثة القطار"، مشيرًا في تغريدة أطلقها إلى "تضامنه مع العائلات المفجوعة"، متمنيًا: "للجرحى الشفاء العاجل".

وأعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطَّلع منه على الأوضاع.

وأظهرت تقارير وسائل إعلام محلية مشاهد لعربة قطار انقلبت على أحد جوانب المسار ولما يبدو أنهم ناجون فوقها، ولسكان يحاولون انتشال ضحايا.

وغالبًا ما تشهد الهند حوادث قطارات، على الرغم من تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.



حادث تصادم قطارين في بنجلاديش

وفي وقت سابق أصيب 30 شخصًا، في بنجلاديش، خلال حادث تصادم بين قطار مدني وقطار شحن في مدينة كوميلا، 5 منهم في حالة حرجة.

وأفادت صحيفة Daily Star، نقلًا عن السلطات المحلية، بأن الحادث وقع نتيجة اصطدام قطار Sonar Bangla Express السريع المتجه إلى العاصمة دكا بقطار شحن، ما أدى إلى خروج سبع عربات وقاطرة عن مسارها.

ووفقًا للصحيفة، فإن القطار السريع كان يسير بسرعة 70 كم/ ساعة عندما اصطدم بقطار الشحن، مما تسبب بأضرار جسيمة للعربات.