ترقي المحترفين، راية يستدرج المالية وبلقاس مع دلفي في جولة الحسم

دورة ترقي المحترفين، تختتم اليوم السبت، مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدورة ترقي المحترفين “ ترقي دوري القسم الثالث ” مجموعة بحري المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” في الموسم الجديد.

ويلتقي بلقاس مع دلفي، وراية كفر الدوار مع مالية كفر الزيات في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم في جولة الحسم لدورة ترقي المحترفين المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ”.

وتتنافس ثلاث فرق لحجز تذكرة التأهل عن المجموعة لدوري المحترفين الموسم الجديد وهم راية ودلفي ومالية كفر الزيات.

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وتحدد لغة الأرقام المتأهل عن المجموعة بعد لقاءات اليوم، خاصة أن الفرق الثلاثة الأولي تمتلك الفرصة للتأهل.

وحال تحقيق راية كفر الدوار في مواجهة اليوم أمام مالية كفر الزيات فان راية سيحسم تذكرة التأهل دون النظر لنتيجة مباراة دلفي ضد بلقاس.

أما حال فوز مالية كفر الزيات علي راية فإن تأهله سيرتبط بنتيجة المباراة الأخري بين دلفي ضد بلقاس.

وفي حال تعادل راية مع مالية كفر الزيات وفوز دلفي علي بلقاس فان دلفي سيحصد تذكرة التأهل.

أما حال انتهاء المباراتين بالتعادل فإن راية سيتأهل لدوري المحترفين.

ترتيب دورة ترقي المحترفين قبل الجولة الأخيرة



1- راية 10 نقاط

2- دلفي 9 نقاط

3- مالية كفر الزيات 7 نقاط

4- بلقاس نقطتين

وكانت مباريات الجولة الخامسة لدورة ترقي المحترفين “ترقي دوري القسم الثالث"، المؤهل لدوري القسم الثاني ”أ" شهدت فوز راية على دلفى 3-2 في ملعب دلفي، وأحرز أهداف راية سعيد صمولة هدفين وأحمد عظيمة هدف، بينما أحرز ثنائية دلفي بوبو وإسلام صبري.



كما حقق مالية كفر الزيات الفوز على بلقاس 2-1، وجاءت ثنائية المالي عن طريق عبدالبصير وأحمد جمعة بينما أحرز مجدي صبري هدف بلقاس.





نتائج مباريات الجولة الرابعة لدورة ترقي المحترفين

وتعادل بلقاس مع راية 1-1، وخسر مالية كفر الزيات أمام دلفي 2-1 في الجولة الرابعة لدورة ترقي المحترفين.

وتقدم بلقاس بالهدف الأول عن طريق حسام الدين أحمد، وتعادل فتحى سعيد لفريق راية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي مباراة مالية كفر الزيات ضد دلفى، أحرز محمد نبيل هدف مالية كفر الزيات، فيما أحرز زياد الصاعقة وبوبو هدفي دلفى.

نتائج الجولة الثالثة لدورة ترقي المحترفين



وأسفرت نتائج الجولة الثالثة لدورة ترقي القسم الثالث مجموعة بحري، المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” عن فوز راية علي بلقاس 4-1، وفوز مالية كفر الزيات علي دلفي 2-1 .

نتائج الجولة الثانية لدورة الترقي

وفاز فريق دلفي علي بلقاس 1-0 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية في دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” وأحرز سعد ماردونا هدف دلفي في المباراة.

وفي المباراة الأخرى حقق فريق راية الفوز علي مالية كفر الزيات 2-1، وأحرز ثنائية راية كل من عمرو جمعة وصامولة بينما أحرز هدف المالية اللاعب رضا خليف.

نتائج الجولة الأولى لدورة الترقي

وانتهت مواجهات الجولة الأولي لمباراتي راية مع دلفي، وبلقاس مع مالية كفر الزيات في دورة ترقي دوري القسم الثالث المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ”.

وحقق دلفي الفوز علي راية 2-1، وتعادل بلقاس مع مالية كفر الزيات 1-1.

وتضم المجموعة 4 فرق وهي راية ودلفي وبلقاس ومالية كفر الزيات أوائل المجموعات من التاسعة حتى الثانية عشر.

دوري القسم الثاني، ويتنافس ثلاث فرق على تذكرة للصعود لدوري المحترفين لدوري القسم الثاني الموسم الجديد بعد تأهل مكادي عن المجموعات من الأولى إلى الرابعة والنجوم عن المجموعات من الخامسة حتي الثامنة.

وكان نادي مكادي حسم صعوده لدوري المحترفين الجديد بعد الفوز على القوص بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتصدر نادي مكادي مجموعته بدوري ترقي دوري القسم الثالث برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن القوص ليضمن الصعود بشكل رسمي.

وأصبح مكادي هو أول الصاعدين لدوري المحترفين لدوري القسم الثاني الذي سيبدأ في الموسم المقبل والمكون من 20 فريقًا.

الصعود لدوري القسم الثاني “أ”

وتقام دورة ترقي رباعية بين وائل المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.

كما تقام دورة ترقي رباعية بين أوائل المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.

كما تقام دورة ترقي رباعية بين أوائل المجموعات التاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.

الصعود لدوري القسم الثاني “ب”

وتصعد أوائل المجموعات بدوري القسم الثالث التي لم توفق في التأهل لدوري القسم الثاني “أ” إلى دوري القسم الثاني “ب”.

كما يصعد الفريق صاحب المركز الثاني في كل مجموعة من المجموعات الـ 12 بإجمالي 12 فريقًا الي دوري القسم الثاني “ب” موسم 2023-2024.

كما يصعد الفريق صاحب المركز الثالث وعددهم 6 فرق من المجموعات الخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر إلي القسم الثاني “ب” الموسم الجديد.