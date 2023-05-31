ترقي المحترفين، المريخ يرد على اتحاد الشرطة بشأن شكوى اللاعب المزور

ترقي المحترفين، رد مسئولو نادي المريخ البورسعيدي علي شكوى نادي اتحاد الشرطة بشأن شكوى تطويره لتاريخ ميلاد اللاعب احمد صابر عبدالمجيد عبدالنظير أبو سيف لاعب المريخ.

وتقدم نادي اتحاد الشرطة بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة مطالبات حصوله علي نقاط اللقاء الثلاث بين الفرقين لقيام نازي المريخ بتزوير تاريخ ميلاد اللعب وحيده علي أنه ناشئ.

وأكد محمد إبراهيم مدير الكرة بنادي المريخ البورسعيدي أن اللاعب يحمل بطاقة رقم قومى سارية حتى 31 يناير 2028 وتاريخ الميلاد 24 أغسطس لعام 2000 وليس 1993

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المريخ البورسعيدي يرد علي شكوي اتحاد الشرطة

وأضاف مدير الكرة أن تم إنضمام اللاعب للمريخ قادمًا من النادى المصرى موسم 2021 / 2022 بأوراق ومحررات رسمية تم استلامها من اللاعب وإرسالها على سيستم القيد للإتحاد المصرى ( efa-cms ) وتم القبول

واضاف أن اللاعب إنضم للمريخ بصفة ( لاعب محترف ) كما كان عقده مع النادى المصرى وتم قبول قيده مع المريخ بتاريخ 29 سبتمبر 2021

وأكد أن إجراءات قيد اللاعب تمت بأوراق رسمية صدرت من الأحوال المدنية وتم قبولها من جانب الإتحاد المصرى

وأشار:"نحن لسنا طرف فى أى شكوى لأننا حررنا عقود رسمية بأوراق رسمية من الجهات المختضة بهذا الشأن وتمت الموافقة على قيد اللاعب وأى مشكلة أخرى تخص اللاعب فنادى المريخ ليس طرفاُ فيها والمحررات الرسمية هى مسئولية اللاعب وأسرته لأنهم هم المسئولين عن تقديم المستندات الرسمية للجهات المختصة".

شكوى اتحاد الشرطة ضد المريخ

وظهر لاعبو اتحاد الشرطة في مقطع فيديو وهم يحتفلون بالصعود إلى دوري المحترفين داخل حافلة النادي عقب نهاية دوري الترقي واحتلاله للمركز الثاني.

وكشف محمد الزريقة المشرف على الكرة بنادي اتحاد الشرطة عن سبب احتفال لاعبي الفريق عقب نهية دورة ترقي دوري المحترفين على الرغم من صعود النجوم.

النجوم تصدر المجموعة بـ 13 نقطة واتحاد الشرطة 11 نقطة ولكن سبب الاحتفال يعود إلى شكوى تقدم بها النادي ضد المريخ لإشراكهم اللاعب أحمد صابر من مواليد 2000 في المباراة بيننا والتي فاز بها المريخ.

وتابع "نحن نعرف أن اللاعب من مواليد 1993 عندما كان لاعبا للمرج ولكن المريخ سجله كلاعب تحت السن".

وأضاف "اتحاد الكرة رد علينا بأن الشكوى تم تحويلها للشؤون القانونية واحتفلنا بسبب ثقتنا في الحصول على النقاط الثلاث ليصل رصيدنا إلى 14 نقطة ونصعد بدلا من النجوم".

وفي حالة قبول الشكوى فإن نادي اتحاد الشرطة سيصعد لدوري المحترفين بالموسم المقبل بدلا من النجوم والذي سيشارك في دوري الممتاز ب والذي يعد بمثابة القسم الثالث.

ترقي المحترفين ، تأهل النجوم رسميا إلى دوري المحترفين في الموسم الجديد بعد احتلاله قمة دورة ترقي القسم الثالث متفوقا علي الشرطة والمريخ البورسعيدي بعدما رفع رصيده للنقطة 13 بالمركز الأول بفارق نقطتين عن الشرطة الوصيف.

وواصل النجوم تفوقه بعد التأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر بالفوز علي الإسماعيلي 2-0 مؤخرا بقيادة أحمد عيد عبد الملك المدير الفني.

وأسدل الستار اليوم الثلاثاء، علي مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدورة ترقي المحترفين المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” مجموعة بحري والقناة.

وحقق النجوم الفوز علي المريخ البورسعيدي 3-1، والشرطة علي نجمة سيناء 3-0 في الجولة السادسة والأخيرة ليحجز النجوم تذكرة التأهل عن المجموعة لدوري المحترفين.

وأحرز أهداف النجوم في مرمي المريخ كل من محمد همام وأحمد رمضان وإسلام الفار بينما أحرز محمد عوض هدف المريخ الوحيد.