دراسة علمية حديثة تكشف البلد الأكثر سلبية في العالم

كشفت دراسة جديدة أن الناس يعانون مستويات عالية من مشاعر الغضب والقلق والحزن في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مركز استطلاعات الرأي الأمريكي «جالوب»، فإن معدلات التجارب والأحاسيس السلبية آخذة في الارتفاع، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء فكرة تسجيلها.

الأحاسيس السلبية

وقال أكثر من ثلث الأشخاص موضع الدراسة إنهم يعانون قلقا كبيرا (39 في المائة) أو الإجهاد (35 في المائة)، ويشعر واحد على الأقل من كل خمسة بالحزن (24 في المائة) أو الغضب (22 في المائة)، وادعى 31 في المائة من الأشخاص أنهم يعانون «الكثير من الألم البدني».

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وكانت الدراسة قد أجريت في عام 2018، وشارك فيها أكثر من 150 ألف شخص بالغ في 140 دولة حول العالم.

البلد الأكثر سلبية في العالم

وتم طرح أسئلة على المشاركين لقياس توازنهم في التجارب اليومية (الإيجابية منها والسلبية)، مثل: «هل ابتسمت أو ضحكت كثيرًا بالأمس؟»، و«هل عانيت الغضب كثيرًا أمس؟».

وجاءت دولة تشاد في وسط أفريقيا كالـ«البلد الأكثر سلبية في العالم»، مع نيجيريا وسيراليون والعراق.

وفي الوقت نفسه، تصدرت بلدان أمريكا اللاتينية قائمة أكثر البلاد إيجابية، متمثلة في باراغواي وبنما.

التمارين الرياضية

من جانب آخر، كشفت دراسة حديثة عن أن التمارين الرياضية لها فائدة أخرى عديدة، منها أنها تجعلنا أكثر تسامحًا مع الألم، كما وجدت أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم قدرة أعلى على تحمل الألم مقارنة بمن يمارسون الرياضة بصعوبة.

واستخدم الباحثون في تلك الدراسة، التي أجريت في مدينة ترومسو بالنرويج بيانات 10.732 مشارك، تراوحت أعمارهم بين 30 و87 عامًا، وكان أكثر من نصفهم نساء.

وفي إطار البحث، خضع كل مشارك للتقييم مرتين، على مدى ثماني سنوات، للإجابة عن أسئلة حول مستويات نشاطهم البدني، والمشاركة في اختبار الضغط البارد، حيث يضع المشاركون أيديهم في الماء لأطول فترة ممكنة، لمعرفة مدى قدرتهم على تحمل الألم.

وجد الباحثون أنه كلما كان المشاركون أكثر نشاطًا، تمكنوا من إبقاء أيديهم في الماء البارد لفترة أطول.

وتمكن أولئك الذين جرى تصنيفهم على أنهم نشيطون جدًّا من إبقاء أيديهم في الماء لمدة 115.7 ثانية في المتوسط ​​مقارنة بـ99.4 ثانية للمشاركين الأقل نشاطًا.