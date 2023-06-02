الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

مخ الإنسان،فيتو
مخ الإنسان،فيتو

كشفت دراسة علمية أن شكل تصميم مخ الإنسان من حيث الحجم والمنحنيات والأخاديد قد يكون له تأثير أكبر على طريقة تفكيره ومشاعره وتصرفاته.

 

ويتحدى معدو الدراسة من جامعة موناش في ملبورن، النظرية السابقة بأن أنماط نشاط الدماغ ناتجة عن شبكة معقدة من الاتصالات العصبية، وفقا لوكالة سبوتنيك.

 

نشاط الدماغ

وأكدوا من خلال دراستهم المنشورة، في مجلة "نيتشر" العلمية، أن هذا ليس هو الحال بالضرورة.

 

وقال أحد معدّي الدراسة، البروفيسور أليكس فورنيتو: "اتضح لنا أن النشاط ينتقل عبر الدماغ مثل موجة متنقلة من الماء، فإذا تخيلت قطرة مطر تسقط في بركة، فسوف ترسل أنماطا متموجة تنتشر، وسيؤثر شكل البركة على نمط التموجات التي تراها".

Advertisements

 

وأردف: "والطريقة نفسها، فإن شكل الدماغ يقيد الطريقة التي تنتشر بها موجات النشاط في جميع أنحاء الدماغ، وبالتالي تؤثر على أنماط النشاط".

 

الرنين المغناطيسي

وحلل العلماء في دراستهم، أكثر من 10000 خريطة دماغية، تم التقاطها بواسطة التصوير بـ الرنين المغناطيسي، أثناء أداء الأشخاص المتطوعين لمهام مختلفة.

 

واستخدم الباحثون تلك الخرائط للنظر في أنماط "eigenmodes"، أو الأنماط الطبيعية للاهتزاز في الدماغ.

 

ويؤكد البروفيسور فورنيتو: "تؤثر أنماط "eigenmodes" في الدماغ على أنماط النشاط".

 

وشدد أن هذه الدراسة "هي الأولى من نوعها" التي تثبت وجود صلة بين شكل الدماغ والنشاط، لكنها قد تؤدي إلى تغييرات في طريقة تشخيص الأمراض أو توقع السلوك الناتج عنه.

 

وقال: "بما أن شكل دماغ كل شخص مختلف تماما مثل بصمات الأصابع، فمن المحتمل أن تكون الاختلافات في شكل الدماغ مرتبطة بالاختلافات في طريقة تفكيرنا وسلوكنا في العالم".

 

ويرى البروفيسور أليكس فورنيتو إنه إذا تمكن مع فريقه العلمي من فهم التطور المبكر لشكل الدماغ، فقد يلقي ذلك الضوء على آليات مخاطر الإصابة بالأمراض العقلية والاضطرابات العصبية، مثل الفصام والاكتئاب والخرف.

دراسة جديدة: مرض مرعب يصيب الشريان التاجي لدى النساء، وهذا هو السبب

استشاري أمراض المخ والأعصاب.. ضعف المناعة يؤثر على الأعصاب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مخ الانسان المخ البشري الدماغ نشاط الدماغ الرنين المغناطيسي اخبار العالم دراسات علمية حديثة

مواد متعلقة

دراسة جديدة: مرض مرعب يصيب الشريان التاجي لدى النساء، وهذا هو السبب

باحثون: المدرسة الثانوية تؤثر على مهارات الفرد المعرفية بعد 60 عامًا

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

إنفلونزا الكلاب تفزع العالم.. باحثون يحذرون من إمكانية انتقاله للبشر.. ومعلومات خطيرة عن تخليق متحورات معملية

الأكثر قراءة

تشكيل الزمالك ضد اليمن، سامسون وبلحاج يقودان الهجوم

أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

الكاف يعلن بث مباراتي الأهلي والوداد المغربي بنهائي أفريقيا في 80 دولة

أزمة في مجموعة الزمالك بالبطولة العربية بسبب النصر السعودي

من قصر الاتحادية.. رسالة قرينة جو بايدن للرئيس السيسي

توقعات أسعار الذهب في الربع الثالث من 2023 (انفوجراف)

نبيل الحلفاوي يكشف سبب عدم حضوره حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 ابراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

انخفاض قياسي في معدل المواليد يفاقم مخاوف ديموغرافية باليابان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-6-2023

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول 17 منطقة أثرية بعد زيادتها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وقدوم مال وخير كثير

باحث بهيئة كبار العلماء: العفو والتسامح يدخل الجنة

الأوقاف تحدد الحج رحلة إيمانية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية