السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش في السعودية

الشرطة السعودية،
الشرطة السعودية، فيتو

أعلنت  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، عن إحباط  محاولة تهريب أكثر من 100 كيلوجرام من الحشيش في الربع الخالي، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.


ضبط كمية من الحشيش في السعودية 

وقالت الهيئة في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة،  أن الكمية المضبوطة أكثر من 100.240 كيلوغرام من الحشيش، وعثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل أرضية المركبة، وفي تجاويف الأبواب الأمامية والخلفية.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتنسيق والتعاون المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات

 

Advertisements

 

نفذت وزارة الداخلية السعودية، يوم  الاثنين، حُكم الإعدام في 2 من الجناة يحملان الجنسية البحرينية في المنطقة الشرقية، بتهمة الانضمام إلى "خلية إرهابية" وزعزعة أمن السعودية والبحرين، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

الأمن السعودي

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم كل من، ج. م، وص. م- بحرينيي الجنسية- على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى البحرين، تابعة لكيان إرهابي، وتلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن السعودية والبحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية، ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى البحرين، وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية تستهدف أمن السعودية والبحرين"، حسبما أفادت (واس).

 

المحكمة الجزائية المختصة

وأضاف البيان أنه "بإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرا، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأُيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين"، بحسب البيان.

 

وأوضحت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانيين، الاثنين، بالمنطقة الشرقية".

 

وختمت الوزارة بتأكيدها: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله، في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته، كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، حسبما نقلت (واس) عن البيان.

txt

هل يؤثر قرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية على سوق السعودية في موسم الحج؟

txt

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية الأسبوع المقبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

السعودية حشيش مخدرات

مواد متعلقة

هل يؤثر قرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية على سوق السعودية في موسم الحج؟

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية الأسبوع المقبل

الحصاد الأسبوعي لوزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأس تفويج الحجاج إلى السعودية

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الأهلي، الشناوي خارج قائمة الأحمر أمام الوداد المغربي في النهائي الأفريقي

محمد بركات: محمد الشناوي سليم وهذا سبب استبعاده أمام الوداد

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على فيوتشر

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن

بعد ميسي.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل سيرجيو راموس

إسرائيل تحترق، اندلاع أكثر من 220 حريقا وانقطاع الكهرباء بعدة مدن (صور)

البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لـ بايدن بعد سقوطه خلال حفل تخرج طلبة الكلية الجوية

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات من مطار طشقند أوزبكستان (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية حديثة تكشف البلد الأكثر سلبية في العالم

إجلاء الآلاف من مدينة في كندا بسبب حرائق الغابات

عالمة فنزويلية تدافع عن البيئة من خلال "حجرة في الفراغ"

ناسا تطلق بثا مباشرا من على سطح كوكب المريخ للمرة الأولى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 - 6 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في 5 مسائل تخص الأضحية، أبرزها إخراج المال بدلًا من النحر

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في الحج بالتقسيط

المزيد
الجريدة الرسمية