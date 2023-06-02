إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش في السعودية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 100 كيلوجرام من الحشيش في الربع الخالي، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.



ضبط كمية من الحشيش في السعودية

وقالت الهيئة في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، أن الكمية المضبوطة أكثر من 100.240 كيلوغرام من الحشيش، وعثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل أرضية المركبة، وفي تجاويف الأبواب الأمامية والخلفية.



وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات، وذلك بالتنسيق والتعاون المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات





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نفذت وزارة الداخلية السعودية، يوم الاثنين، حُكم الإعدام في 2 من الجناة يحملان الجنسية البحرينية في المنطقة الشرقية، بتهمة الانضمام إلى "خلية إرهابية" وزعزعة أمن السعودية والبحرين، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

الأمن السعودي

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم كل من، ج. م، وص. م- بحرينيي الجنسية- على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى البحرين، تابعة لكيان إرهابي، وتلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن السعودية والبحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية، ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى البحرين، وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية تستهدف أمن السعودية والبحرين"، حسبما أفادت (واس).

المحكمة الجزائية المختصة

وأضاف البيان أنه "بإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرا، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأُيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين"، بحسب البيان.

وأوضحت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانيين، الاثنين، بالمنطقة الشرقية".

وختمت الوزارة بتأكيدها: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله، في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته، كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، حسبما نقلت (واس) عن البيان.

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