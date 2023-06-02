هل يؤثر قرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية على سوق السعودية في موسم الحج؟

أيام معدودات وتبدأ الأفواج المسافرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومع قرار مجلس الوزراء المصري الخاص بإعفاء واردات الذهب الواردة مع المصريين بالخارج من الضريبة الجمركية، فإن ذلك فرصة للمصريين العائدين من السعودية لشراء الذهب في موسم الحج، والعودة به إلى أرض الوطن وبيعه لتحقيق مكاسب من فروق الأسعار بين الذهب في السوقين المصري والسعودي.

ولكن مع زيادة الطلب بشراء الذهب في السعودية في موسم الحج، هل ذلك قد يؤثر على السوق السعودي؟

السعودية ليس لديها سياسات تحوطية ضد خروج الذهب

قال سامح عبدالحكيم، عضو شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المملكة العربية السعودية من الدول التي ليس لديها سياسات تحوطية ضد خروج الذهب من أراضيها، لأن دخوله إليها سهل أيضًا، فضلًا عن سوق الذهب السعودي سوق كبير، به حجم كبير من المشغولات الذهبية، وسوق رائج لبيع وشراء الذهب والمجوهرات، وبه العديد من الشركات الشهيرة التي تطرح منتجاتها بكثرة في السوق.

العمالة المصرية بالسعودية سيجلبون الذهب بدل العملة

وأشار «عبدالحكيم» إلى أن موسم الحج ليس فقط هو الذي سيزيد فيه الطلب على شراء الذهب في السعودية، بل السعودية من الدول العربية التي بها عمالة مصرية كثيرة، ومع بدء إجازات ونزول العاملين المصريين إلى مصر فإنهم سيجلبون معهم الذهب بدلًأ من العملة، لتحقيق المكاسب من فروق الأسعار بين سعر الذهب في السوق المصري والسعودي.

سوق الذهب السعودي كبير ويستوعب زيادة الطلب

وأوضح عضو شعبة الذهب أن سواء خلال فترة الحج أو مع نزول العمال المصريين العاملين بالسعودية إلى مصر، فإن سوق الذهب السعودي لن يتأثر بزيادة الطلب عليه خلال تلك الفترات، مشيرًا إلى أن السعودية تقوم بزيادة أسعار الذهب وخاصة المشغولات كل عام في موسم الحج، فضلًا عن سوق الذهب السعودي كبير ويتحمل زيادة الطلبات بالشراء مهما بلغ الحجم، فسوق الذهب السعودي لا يواجه مشكلات في زيادة الطلب، ويستوعب المتغيرات كافة.

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قرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية

يشار إلى أنه في يوم 11 مايو الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء بعض الواردات من الذهب، الواردة للمنافذ الجمركية بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.

ووينص القرار أن تلك الواردات تتمثل في الذهب بأشكال نصف مشغولة، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، وأيضًا الذهب المعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، إلى جانب الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أخر، حتى إن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).

القرار لا يشمل اللؤلؤ الطبيعي أو الأحجار الكريمة

واستثنى قرار مجلس الوزارء بعض الواردات من الحلي، إذ وفقًا للقرار فإن لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.