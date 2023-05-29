الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

السعودية تعلن إعدام شخصين من جنسية عربية بتهمة الانضمام لخلية إرهابية

الأمن السعودي،فيتو
الأمن السعودي،فيتو

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، حُكم الإعدام في 2 من الجناة يحملان الجنسية البحرينية في المنطقة الشرقية، بتهمة الانضمام إلى "خلية إرهابية" وزعزعة أمن السعودية والبحرين، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

الأمن السعودي

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم كل من، ج. م، وص. م- بحرينيي الجنسية- على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى البحرين، تابعة لكيان إرهابي، وتلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن السعودية والبحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية، ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى البحرين، وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية تستهدف أمن السعودية والبحرين"، حسبما أفادت (واس).

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المحكمة الجزائية المختصة

وأضاف البيان أنه "بإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيرا، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأُيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين"، بحسب البيان.

وأوضحت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجانيين، الاثنين، بالمنطقة الشرقية".

وختمت الوزارة بتأكيدها: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله، في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته، كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، حسبما نقلت (واس) عن البيان.

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