السبت 03 يونيو 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تحترق، اندلاع أكثر من 220 حريقا وانقطاع الكهرباء بعدة مدن (صور)

إسرائيل تحترق، فيتو
إسرائيل تحترق، فيتو

إسرائيل تحترق، شهدت عدة مناطق في دولة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الجمعة حرائق متفرقة وانقطاعات للكهرباء بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وقالت سلطة الإطفاء الإسرائيلية إنه بحلول الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة؛ اندلع ما يقارب 220 حريقًا في مناطق مفتوحة في جميع أنحاء إسرائيل دون وقوع إصابات.

وعللت سبب تلك الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت معدلها العام بعدة درجات مئوية.

ولفتت سلطة الإطفاء إلى أن عشرات فرق الإطفاء تعمل لإخماد النيران، بمساعدة 14 طائرة إطفاء على الأقلّ.

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حرائق إسرائيل

وأشارت إلى أن الحرائق طالت مناطق الشمال والساحل والمركز والجنوب.

وفي الوقت ذاته، تسبّب الحمل العالي على التيار الكهربائي، بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد، إذ عمدت شركة الكهرباء في إسرائيل، إلى قطع التيار الكهربائي في عدة أماكن بسبب الطقس.

وانقطعت الكهرباء وسط تل أبيب، وبيتاح تكفا، وحولون، وهرتسليا، كما أفاد السكان  في مناطق في عكا وحيفا، وبئر السبع، بانقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد على ساعة.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

ويواصل جيش الاحتلال والمستوطنون عدوانهم على المقدسات والممتلكات، حيث أصيب طفل ووالده ومواطن آخر برصاص الجيش الحي، فيما طالت حملة الاعتقالات 38 مواطنًا غالبيتهم من بيت لحم، وأخطر الاحتلال بالاستيلاء على أراضٍ وبوقف البناء قرب رام الله، وجرف منطقة أثرية، وهاجم مراكب الصيد والشواطئ شمال القطاع، بينما أقدم المستوطنون على تنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى، وحطموا شواهد قبور، وقطعوا أشجارًا وسيجوا أراضي للاستيلاء عليها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أنه أصيب طفل ووالده، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

ونصبت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كمينًا لمركبة عند مدخل البلدة، وطاردتها وأطلقت الرصاص الحي صوبها، ما أدى لإصابة طفل (عامين) برصاصة في رأسه، فيما تعرض والده لإصابة في كتفه، أثناء تواجدهما أمام منزلهما المجاور لحاجز للجيش الإسرائيلي، المقام على مدخل القرية.

وأوضح رئيس مجلس قروي النبي صالح ناجي التميمي، أن قوات إسرائيلية أغلقت البوابة الحديدية التي تنصبها على مدخل القرية منذ ساعات المساء، واقتحمت عدة أحياء وقامت بإطلاق النار صوب المواطنين.

 

كما أصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي، عند حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة. وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على شاب لدى مروره عبر حاجز مخيم شعفاط، وتم نقله إلى المستشفى.

 

وشنت القوات الإسرائيلية، حملة اعتقالات واسعة طالت 23 شخصًا، من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم ومن الخليل، ومن نابلس ورام الله، كما طالت الاعتقالات 3 أشخاص من بلدة كفل حارس، شمال سلفيت وشابًا من بلدة قباطية جنوب جنين.

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