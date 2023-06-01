عشرات المُستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المُبارك، بحماية مُشددة من قوات الاحتلال.

جولات استفزازية

وقالت مصادر فلسطينية، إن المقتحمين، نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا "تلمودية" في باحات المسجد وعند أبوابه، وسط إجراءات مُشددة فرضتها قوات الاحتلال في مُحيط المسجد والبلدة القديمة، لعرقلة وصول المقدسيين إلى المسجد.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة “الخليل” منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

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قرية اللبن الشرقية

وفي مُحافظة "نابلس"، أغلق جيش الاحتلال، جميع مداخل قرية اللبن الشرقية، ومنع سكانها من الدخول أو الخروج، سواء بسياراتهم أو حتى سيرًا على الأقدام، وذلك لتأمين تجمهر عشرات المستوطنين على مدخل القرية الرئيسي.

وأقام المُستوطنون طقوسًا تلمودية قرب الشارع الرئيسي الرابط بين "نابلس" و"رام الله" بوسط الضفة الغربية.

وعلى الجانب الأخر قال مصدر أمني إسرائيلي للتلفزيون العبري، إن ليس كل عملية هجوم أو انفجار في الشرق الأوسط له علاقة بجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن "الجيش لم يهاجم".

هجوم على مواقع لتنظيم فلسطيني على الحدود اللبنانية السورية

ونفى مسئولون في جهاز الأمن الإسرائيلي، التقارير التي أفادت بأن إسرائيل هاجمت موقعا لتنظيم فلسطيني على الحدود اللبنانية السورية، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أعلنت مقتل 5 من عناصرها في قصف إسرائيلي استهدف موقعا لها في منطقة البقاع اللبنانية، فيما نفت إسرائيل تنفيذ أي غارة.

قصف إسرائيلي

وقالت الجبهة الشعبية إن "5 من عناصرها قتلوا وأصيب 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف موقع للقيادة العسكرية للجبهة في منطقة البقاع بلبنان فجرا".

ووقع الهجوم فجرا واستهدفت مركزا عسكريا في منطقة قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية شرقي سهل البقاع اللبناني، مما تسبب في إصابة آليات تابعة للجبهة عند مدخل أحد أنفاق الموقع المستهدف وفي خسائر مادية لم تحددها الجبهة الشعبية.

وأعلنت الجبهة الشعبية -القيادة العامة" الفلسطينية اغتالت قوات الإحتلال الإسرائيلى 5 من عناصرها قرب الحدود اللبنانية السورية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال "الجبهة الشعبية -القيادة العامة" الفلسطينية، إن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة استهدفت موقعًا للجبهة الشعبية القيادة العامة.

وشدد، أنّ غارة جوية استهدفت أحد مواقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في لبنان "قوسايا"، والتي أسفرت عن وقوع خمسة شهداء وعدد من الجرحى إضافة لخسائر مادية في الموقع معتقدا بذلك أن يثنينا عن مواصلة الكفاح حتى تحرير الأرض، والإنسان، عهدا لشهدائنا الأبرار على المضي قدما في طريق الكفاح والنضال حتى التحرير والعودة.

حملة تمشيط وتفتيش واسعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى قرى في مُحافظة "جنين" الواقعة إلى الشمال من نابلس وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من وجودها العسكري واعتقلت أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

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