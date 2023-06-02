منير الوسيمي: شيرين صوت أم كلثوم الشرق وأنغام واعية وتوظف عقلها (فيديو)

علق الموسيقار منير الوسيمي على الحديث المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عن المقارنة بين أنغام وشيرين وأيهما يمثل صوت مصر.

أنغام وشيرين عبد الوهاب

وقال الموسيقار منير الوسيمي خلال لقائه مع برنامج بالخط العريض والمذاع على قناة الحياة: "الاتنين قوة ناعمة وفنانتين كبار جدا والاتنين صوت مصر".

وتابع: "الحكاية قلب وعقل.. شيرين لما بتمسك غنوة بتغنيها على طول باحساسها كده من غير ما تفكر.. أما أنغام فدايما بتفكر في الكلام اللي بتقوله وبتديله إحساس عقلي شوية بتقدر تعمل احساس مناسب للغنوة.. أما شيرين فبيطلع منها الإحساس تلقائي كدا".

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وأضاف منير الوسيمي: "شيرين تحتاج أن تسيطر على نفسها في شوية حاجات.. وبعتقد أنها صوت أم كلثوم الشرق كله.. وكذلك أنغام فنانة كبيرة جدا صوتها بتوظفه وعقلها بتوظفه بشكل عظيم جدا وواعية هي بتعمل ايه".

أزمة مصطفى كامل ومنير الوسيمي

وكان الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية مشف كواليس وأسباب الخلاف وحرب التصريحات بين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والموسيقار منير الوسيمي قبل انتخابات النقابة المقررة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج خط أحمر والمذاع عبر قناة الحدث اليوم: "الموضوع قديم جديد فتح في ٢٠١١ عندما تم إرسال بعض الملاحظات من الجهاز المركز للمحاسبات على النقابة خلال فترة تولي الموسيقار منير الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين".

وأردف: "احتفظ الفنان مصطفى كامل بكل الملاحظات دي وكان في وقت الثورة.. فالموضوع لم يأخذ إجراءات التقاضي الكاملة وقتها".

وأوضح: "لكن أستاذ منير الوسيمي رد وقال إنه معاه حكم قضائي ببراءته من الكلام دا.. والموضوع كان شبه انتهي".

وأضاف متحدث نقابة الموسيقيين: "فوجئنا بعدد من التصريحات تصدر من الأستاذ منير الوسيمي بخصوص ترشحه وانسحابه من انتخابات الموسيقيين القادمة وهو حقه.. لكن بعدها قال مصطفى كامل ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية وأنه تنازل عن عضويته وهذا الكلام عار عن الصحة ومصطفى رد وقال إنه محصلش أصلا.. ولا يمكن كانت أوراقه تقبل من اللجنة القضائية وهو ليس عضوا في النقابة".