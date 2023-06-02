منير الوسيمي عن اتهامات الفساد: مش مسئول عنه وكله كذب (فيديو)

قال الموسيقار منير الوسيمي أن نقابة المهن الموسيقية منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن تمر بأوضاع ليست جيدة، متابعا: "لحد ما انتخبوا مصطفى كامل واللي عمل حاجات كويسة مش بطالة ومشى بعض الناس اللي كان لازم يمشيهم".

منير الوسيمي

وأضاف منير الوسيمي خلال لقائه في برنامج بالخط العريض والمذاع عبر قناة الحياة: "مفيش بيني وبين أي زميل في النقابة أي حاجة أما منصب النقيب مش منصب شخصي ومينفعش النقيب يطلع يتهزأ في أي برنامج في الإعلام لأن دا قدوة للموسيقيين ويمثل مصر مش بيمثل نفسه".

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وعن اتهامات وجود أزمات وبعض شبهات الفساد أثناء وجوده نقيبا للموسيقيين تابع منير الوسيمي: "كذب كله كذب.. مفيش حته مفيهاش فساد لكن هل الفساد دا أنا مسئول عنه.. لا.. لما بلاقي حاجة وحشة بحول المسئول عن الفساد للأموال العامة كنت بعمل كده في حالات إهدار المال العام والسرقة".

أزمة مصطفى كامل ومنير الوسيمي

وكان الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية مشف كواليس وأسباب الخلاف وحرب التصريحات بين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والموسيقار منير الوسيمي قبل انتخابات النقابة المقررة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور محمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج خط أحمر والمذاع عبر قناة الحدث اليوم: "الموضوع قديم جديد فتح في ٢٠١١ عندما تم إرسال بعض الملاحظات من الجهاز المركز للمحاسبات على النقابة خلال فترة تولي الموسيقار منير الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين".

وأردف: "احتفظ الفنان مصطفى كامل بكل الملاحظات دي وكان في وقت الثورة.. فالموضوع لم يأخذ إجراءات التقاضي الكاملة وقتها".

وأوضح: "لكن أستاذ منير الوسيمي رد وقال إنه معاه حكم قضائي ببراءته من الكلام دا.. والموضوع كان شبه انتهي".

وأضاف متحدث نقابة الموسيقيين: "فوجئنا بعدد من التصريحات تصدر من الأستاذ منير الوسيمي بخصوص ترشحه وانسحابه من انتخابات الموسيقيين القادمة وهو حقه.. لكن بعدها قال مصطفى كامل ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية وأنه تنازل عن عضويته وهذا الكلام عار عن الصحة ومصطفى رد وقال إنه محصلش أصلا.. ولا يمكن كانت أوراقه تقبل من اللجنة القضائية وهو ليس عضوا في النقابة".