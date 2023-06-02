الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

إقبال ضعيف على شواطئ العجمي رغم تحسن حالة الطقس اليوم الجمعة (صور)

إقبال متوسط علي شواطيء
إقبال متوسط علي شواطيء العجمي، فيتو

شهدت شواطئ العجمي غرب الإسكندرية إقبالا ضعيفا في بعض الشواطىء رغم استقرار الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة اليوم. 

 

وتوجه عدد من أهالي الحي إلى الشواطىء، وترواحت نسبة الإشغالات بشواطئ العجمي بين 10 إلى 15% فقط بحسب مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف. 

 

ورفعت أغلب الشواطىء بالعجمي الراية الخضراء، بعد هدوء حالة الأمواج بشكل عام ويكون النزول في مياه  البحر أمان مع ضرورة اتباع تعليمات السلامة والانقاذ في حالة وجود تقلبات في الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج. 

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وقام حمدي إبراهيم، مشرف شواطيء العجمي،  بالمرور على الشواطئ للتأكد من التزام المستأجرين بالأسعار وتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحل أي شكوى، كما قام العميد محمد علاء مشرف قطاع غرب بمتابعه التزام المشرفين والمستأجرين بالتعليمات، وتابع العميد محمد صادق مشرف قطاع أكتوبر أعمال تطوير شاطىء النخيل. 

 

وكانت الإسكندرية  تعرضت لموجة من عدم استقرار الأحوال الجوية وارتفاع لأمواج البحر ورياح مصحوبة بالأتربة وأمطار من خفيفة إلى متوسطة أدت إلى عدم وجود أي فرد على الشواطىء منذ أمس الأول واستمرت إلى صباح اليوم. 

 

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