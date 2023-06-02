الجمعة 02 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

منير الوسيمي يرد على مصطفى كامل: قضيتك خسرانة

مصطفي كامل ومنير
مصطفي كامل ومنير الوسيمي، فيتو

رد الموسيقار منير الوسيمي نقيب المهن الموسيقية الأسبق علي الفنان مصطفي كامل النقيب الحالي وأصدر بيانا منذ قليل.

بيان من الموسيقار منير الوسيمي 

وجاء نص البيان كالآتي:"  ردا على بعض الادعاءات  التي أصر الزميل مصطفي كامل نقيب الموسيقيين، على نشرها ونسبتها لي وأنا بريء منها، فهذا الأمر قد نظره القضاء في القضية المرفوعة منه ضدي وقد خسرها  ورغم ذلك أصر الزميل على إعادة النشر، بالرغم من احتواء ما نشره على السب والقذف والتشهير، ونشر معلومات غير صحيحة تسيء إلى شخصي وتاريخي.

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وأضاف الوسيمي: لا أعلم ماذا يريد مصطفي كامل، هل كل ذلك بسبب أني ابديت رغبة في الترشح لمنصب النقيب العام للمهن الموسيقية في دورة ٢٠٢٣.

وتساءل الوسيمي: أليس ذلك حقا طبيعيا لأي عضو في الجمعية العمومية؟ وليتقدم كل من يريد الترشح، وأن تقام انتخابات نزيهة، ودع الصندوق يتكلم، إنه لأمر عجيب حقا، الحجر على حرية الأعضاء.

وأعلن الوسيمي أنه جلس مع المستشار القانوني وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى كامل وضد مروجي هذه الادعاءات للمرة الثانية، كما أعاد طرح صورة ضوئية من الحكم الصادر ضده مرفقة بهذا البيان والذي خسره كامل أمام مجلس الدولة لصالح الوسيمي.

وكان الفنان مصطفي كامل أصدر بيانا مؤخرا أعلن فيه أن سيتخد الإجراءات القانونية ضد  الموسيقار منير الوسيمي بعد تصريحاته الأخيرة عن الموسيقيين.

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