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ثقافة وفنون

أزمة قديمة واتهام بالسرقة.. القصة الكاملة لحرب تصريحات مصطفى كامل ومنير الوسيمي (فيديو)

مصطفى كامل ومنير
مصطفى كامل ومنير الوسيمي، فيتو

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية كواليس وأسباب الخلاف وحرب التصريحات بين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والموسيقار منير الوسيمي قبل انتخابات النقابة المقررة خلال الفترة المقبلة. 

 

أزمة قديمة تعود للساحة 

وقال الدكتور محمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج خط أحمر والمذاع عبر قناة الحدث اليوم: "الموضوع قديم جديد فتح في ٢٠١١ عندما تم إرسال بعض الملاحظات من الجهاز المركز للمحاسبات على النقابة خلال فترة تولي الموسيقار منير الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين".

 

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وأردف: "احتفظ الفنان مصطفى كامل بكل الملاحظات دي وكان في وقت الثورة.. فالموضوع لم يأخذ إجراءات التقاضي الكاملة وقتها".

 

وأوضح: "لكن أستاذ منير الوسيمي رد وقال إنه معاه حكم قضائي ببراءته من الكلام دا.. والموضوع كان شبه انتهي".

 

تصريحات الموسيقار منير الوسيمي 

وأضاف متحدث نقابة الموسيقيين: "فوجئنا بعدد من التصريحات تصدر من الأستاذ منير الوسيمي بخصوص ترشحه وانسحابه من انتخابات الموسيقيين القادمة وهو حقه.. لكن بعدها قال مصطفى كامل ليس عضوا بنقابة المهن الموسيقية وأنه تنازل عن عضويته وهذا الكلام عار عن الصحة ومصطفى رد وقال إنه محصلش أصلا.. ولا يمكن كانت أوراقه تقبل من اللجنة القضائية وهو ليس عضوا في النقابة". 

 

اتهام بسرقة كلمات ولحن الحب الحقيقي 

وتابع: "بعدها اتهم الموسيقار منير الوسيمي مصطفى كامل بسرقة لحن وكلمات الحب الحقيقي وهي وقائع تشهير.. لكن تعودنا على هذه الحرب والتصريحات قبيل الانتخابات". 

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