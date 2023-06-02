أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار طن الدقيق.. ونصائح مهمة من الجزارين قبل شراء الأضحية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

تراجع أسعار طن الدقيق استخراج 72%

أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، تراجع أسعار الدقيق.

وأضاف السلاموني في تصريحات لـ فيتو أن سعر طن الدقيق استخراج 72% يتراوح من 13000 جنيه إلى 13500 جنيه للطن، بعدما كان يتراوح سعر الطن من 13500 إلى 14000 جنيه بينما كان سجل مسبقا ما بين 15000 و15500 جنيه للطن .

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وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وجود رصيد من الدقيق لدى المطاحن، وأيضا أرصدة كبيرة من الأقماح لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية تكفي لفترات طويلة.

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

استقر سعر اليورو مساء اليوم الجمعة دون تغيير في الأسعار التي جاءت علي الموقع الرسمي للبنك المركزي في صباح الجمعة خلال عمليات الشراء والبيع.

ويعد اليورو واحدة من أهم العملات الاجنبية التي يحرص البنك المركزي والبنوك على متابعة التحولات السعرية فيها علي مدار اليوم ونشر أسعار اليورو علي شاشات العمل في فروع البنوك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.04 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع.

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في ختام تعاملات اليوم الجمعة 2 يونيو 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

هل يؤثر قرار إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية على سوق السعودية في موسم الحج ؟

أيام معدودات وتبدأ الأفواج المسافرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ومع قرار مجلس الوزراء المصري الخاص بإعفاء واردات الذهب الواردة مع المصريين بالخارج من الضريبة الجمركية، فإن ذلك فرصة للمصريين العائدين من السعودية لشراء الذهب في موسم الحج، والعودة به إلى أرض الوطن وبيعه لتحقيق مكاسب من فروق الأسعار بين الذهب في السوقين المصري والسعودي.

ولكن مع زيادة الطلب بشراء الذهب في السعودية في موسم الحج، هل ذلك قد يؤثر على السوق السعودي؟

السعودية ليس لديها سياسات تحوطية ضد خروج الذهب

قال سامح عبدالحكيم، عضو شعبة الذهب والمصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المملكة العربية السعودية من الدول التي ليس لديها سياسات تحوطية ضد خروج الذهب من أراضيها، لأن دخوله إليها سهل أيضًا، فضلًا عن سوق الذهب السعودي سوق كبير، به حجم كبير من المشغولات الذهبية، وسوق رائج لبيع وشراء الذهب والمجوهرات، وبه العديد من الشركات الشهيرة التي تطرح منتجاتها بكثرة في السوق.

العمالة المصرية بالسعودية سيجلبون الذهب بدل العملة

وأشار «عبدالحكيم» إلى أن موسم الحج ليس فقط هو الذي سيزيد فيه الطلب على شراء الذهب في السعودية، بل السعودية من الدول العربية التي بها عمالة مصرية كثيرة، ومع بدء إجازات ونزول العاملين المصريين إلى مصر فإنهم سيجلبون معهم الذهب بدلًأ من العملة، لتحقيق المكاسب من فروق الأسعار بين سعر الذهب في السوق المصري والسعودي.

تعرف على شروط استيفاء شهادة المنتج المحلي من اتحاد الصناعات

يعد " تعزيز الصادرات المصرية " أحد أهم الأهداف التى تسعى إليها الدولة وذلك فى ظل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الـ100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة

وتعتبر الصناعة المصرية من أحد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الهامة، ويساهم تعميق المنتج المحلى وتوطين مختلف الصناعات فى خفض الفاتورة الاستيرادية ووقف نزيف العملة الصعبة

استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى

يتولى اتحاد الصناعات المصرية بناءً على طلب ذوي الشأن إصدار الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، وتكون هذه الشهادة سارية لمدة عام من تاريخ صدورها. وتصدر الشهادة بمراعاة تطبيق بعض القواعد منها:

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1- على الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة بيان تكلفة المنتج الصناعى وتحديد نسبة المكون المصري.

2- بعد سداد رسم قدره 2% من قيمة وحدة المكون الصناعى بحد أدنى 200 جنيه وبما لا يجاوز ألف جنيه، وللموظفين المختصين بالهيئة فى سبيل أداء المهمة المشار إليها الانتقال إلى مقر المنشأة أو الشركة ومراجعة سجلاتها.

3- تقدم المنشأة البيان بعد مراجعته واعتماده من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال خمسة عشر يوما إلى الإدارة المختصة باتحاد الصناعات المصرية.

4- يصدر اتحاد الصناعات المصرية شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى باللائحة بعد بصمة بخاتم شعار الاتحاد مقابل رسم قدره 2% من قيمة وحدة المكون الصناعى بحد أدنى 200 جنيه وبما لا يجاوز ألف جنيه.

تفاصيل واستخدامات البطاقات مسبقة الدفع

البطاقات مسبقة الدفع هي بطاقات دفع إلكترونية صادرة عن البنك وليست مرتبطة بحساب بنكي حيث يتم تغذيتها مسبقًا من قبل العملاء بحيث يمكن استخدامها في المعاملات.

البطاقات المدفوعة مقدمًا

هي بطاقة دفع إلكترونية مصدرة من قبل البنك وتكون غير مرتبطة بحساب بنكي حيث يتم تغذيتها مقدمًا من قبل العملاء ويمكن استخدامها في المعاملات التالية:

السحب والإيداع النقدي من ماكينات الصراف الآلي

شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو مواقع التجارة الإلكترونية

استقبال التحويلات

الاستعلام عن رصيد البطاقة

قبل شراء الأضحية، نصائح مهمة من الجزارين لازم تعرفها

«وأنت بتشتري الأضحية لازم تاخد بالك من كام حاجة» سواء من العجول أو الخراف أو حتى الجمال، حتى تضمن الحصول على الأضحية الأفضل وتحصل على كمية من صافي اللحم تعطيك قدرة على التوزيع لأكبر عدد ممكن، فضلًا عن عدم تعرضك لعمليات الغش في الأوزان، ونصائح بالبعد عن شراء الأضاحي عبر الإنترنت.

أضاحي رخيصة الثمن للحجز والبيع عبر الإنترنت

مع انتشار فيروس كورونا في الأعوام السابقة، أصبحت التجارة الإلكترونية لبيع السلع رائجة حتى في الأضاحي، واستمرت هذا العام بانتشار صفحات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي لشراء الأضحية وخاصة الخرفان، وإعلانات مدفوعة الأجر على بعض القنوات التليفزيونية، والترويج لسهولة وبساطة الموضوع «من غير ما توجع دماغك وبدون جهد اشتري أضحيتك» كل ماعليك هو اختيار الأضحية بالسعر المناسب لك والدفع عند الاستلام، وعرضت هذه الصفحات فيديوهات وصورا للأضاحي، لجذب المشترين الراغبين في الحصول على الأضحية.

ثبات سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة في البنك المركزي

شهد سعر الدينار الكويتي ثباتا مساء اليوم الجمعة في البنك المركزي بحسب آخر تحديث من الموقع الرسمي الخاص بالبنك المركزي.

ويعد الدينار الكويتي واحدا من العملات العربية المهمة التي يحرص البنك المركزي والبنوك على متبعة معدلات التغير السعري فيها يوميا صباحا ومساء خلال عمليات الشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.19 جنيه للشراء، و100.61 جنيه للبيع.