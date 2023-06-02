الدوري المصري، تعادل بيراميدز وفيوتشر سلبيا بالشوط الأول (صور)

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقي بيراميدز وفيوتشر باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز

تفاصيل الشوط الأول

كاد محمد عبد السلام أن يسجل هدفًا لصالح فيوتشر في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة رائعة من محمد رضا لكن الشناوي يتألق ويبعد الكرة قبل أن يرفع الحكم راية التسلل.

في الدقيقة 15 كادت أن تشهد هدفًا لصالح بيراميدز لولا تألق المدافع الكاميروني جوزيف جوناثان بتدخله في الوقت المناسب بعدما أبعد الكرة من أمام مصطفى فتحي الذي كاد ينفرد بمرمى فيوتشر بعد تمريرة سحرية من وليد الكرتي.

الظهير المغربي محمد الشيبي قام بعرضية رائعة في الدقيقة 20 تصل على رأس أحمد سامي الذي يحول الكرة نحو مرمى فيوتشر تمر أعلى مرمى "جنش" بقليل.

في الدقيقة 25، أهدر الظهير الكاميروني جوزيف جوناثان أخطر فرص المباراة بعد عرضية رائعة من مصطفى بدري يستقبلها لاعب فيوتشر أمام مرمى بيراميدز ليسدد كرة قوية تمر بجوار القائم.

تشكيل بيراميدز أمام فيوتشر بالدوري الممتاز

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

Advertisements

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر.

تشكيل فيوتشر امام بيراميدز بالدوري الممتاز

محمود عبد الرحيم "جنش" - محمود مرعي - علي مهاب - جوزيف جوناثان - مهند لاشين - كريم وليد - مصطفى بدري - محمد رضا - محمد عبد السلام - عمر كمال - أحمد عاطف.

ويسعى نادي بيراميدز لمطاردة الأهلي على القمة والحفاظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في حين يسعى فيوتشر للفوز للاقتراب من المركز الثاني على حساب بيراميدز.

ترتيب بيراميدز وفيوتشر بالدوري

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاءً وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز في 17 لقاءً وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18.

حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر

ويدير لقاء بيراميدز وفيوتشر طاقم حكام مكون من طارق مجدي حكما للساحة ويوسف البساطي وأسامة السيد مساعدين والسيد منير حكم رابع وسيد شعبان حكما للفار وشريف عبدالله حكم مساعدا للفار.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز أعلن قائمة الفريق لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.



إصابة رمضان صبحي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.



أوضح المنيري أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

إصابة عبد الله السعيد وأسامة جلال



ويغيب عبد الله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، والتي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.

سفر عبد الله السعيد وأسامة جلال إلي ألمانيا



كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن ثنائي فريق الكرة، عبد الله السعيد وأسامة جلال، مستمران في برنامجه العلاجي والتأهيلي المكثف خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار الإدارة التنفيذية بسفر اللاعبين إلى ألمانيا للعرض على أهم وأفضل الأطباء هناك.