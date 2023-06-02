الدوري المصري، لاكاي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة فيوتشر

الدوري المصري، أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمد صادق - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - إسلام عيسى - محمود صابر

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز. في التاسعة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي. في إطار الجولة ٣٠ من بطولة الدوري.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر والقناة الناقلة



ويلتقي فريقا بيراميدز وفيوتشر في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للدوري المصري.

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ويسعي نادي بيراميدز لمطاردة الأهلي على القمة والحفاظ علي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في حين يسعى فيوتشر للفوز للاقتراب من المركز الثاني على حساب بيراميدز .

ترتيب بيراميدز وفيوتشر بالدوري

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاءً وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.



ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز في 17 لقاءً وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18

حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر

ويدير لقاء بيراميدز وفيوتشر طاقم حكام مكون من طارق مجدي حكما للساحة ويوسف البساطي وأسامة السيد مساعدين والسيد منير حكم رابع وسيد شعبان حكما للفار وشريف عبدالله حكم مساعدا للفار.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز أعلن قائمة الفريق لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.



إصابة رمضان صبحي

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.



أوضح المنيري أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

سفر عبد الله السعيد وأسامة جلال إلي ألمانيا



كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن ثنائي فريق الكرة، عبد الله السعيد وأسامة جلال، مستمران في برنامجه العلاجي والتأهيلي المكثف خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار الإدارة التنفيذية بسفر اللاعبين إلى ألمانيا للعرض على أهم وأفضل الأطباء هناك.

إصابة عبد الله السعيد وأسامة جلال



ويغيب عبد الله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، والتي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.