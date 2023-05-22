طريقة عمل كشك ألمظ من مطبخ الشيف توتا مراد (فيديو)

طريقة عمل كشك ألمظ، كشك ألمظ من الأكلات المصرية الشهيرة التى ارتبط تحضيرها على مائدة الطعام فى العزومات بجانب المحشى والبط والملوخية.

وطريقة عمل كشك ألمظ سهلة وبسيطة وغير مكلفة حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره، ويمكن تحضيره بأنواع اللحوم المختلفة حسب الرغبة.

طريقة عمل كشك ألمظ من الشيف توتا مراد

وتستعرض الشيف توتا مراد خلال برنامج عيش وملح المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل كشك ألمظ.

ولعمل الكشك ألمظ

مكونات عمل كشك ألمظ:

نصف كوب أرز

نصف لتر شوربة دجاج

نصف لتر لبن حليب

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معلقتان كبيرتان دقيق

علبة زبادي صغيرة

ملح

فلفل

بصل محمر للوجه

طريقة عمل كشك ألمظ:-

- يقلب الزبادي مع الدقيق ويترك مدة لا تقل عن ربع ساعة.

- يوضع الأرز مع الشوربة ويقلب باستمرار على النار حتى ينضج تمامًا.

- يضاف اللبن ويقلب جيدًا.

- عند الغليان يضاف خليط الزبادي ويقلب جيدًا.

- يتبل بالملح حسب الرغبة، ويقدم بعدها ساخنا، بعد تزيينه بالبصل المحمر.

ولعمل الكشك بالجمبرى

مكونات الكشك بالجمبري:-

نصف كيلو جمبري، صغير الحجم، مسلوق.

كوب زبادي.

نصف كوب كبير دقيق.

كوب كبير لبن سائل.

ثمرة بصل متوسطة الحجم، مفرومة.

ربع كوب كبير زيت.

2 كوب شوربة جمبري.

فص ثوم كبير.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود مطحون الرغبة.

طريقة عمل الكشك بالجمبرى:-

- في بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق والزبادي واللبن ويقلب المزيج جيدا ويترك لمدة 5 ساعات.

- في مقلاة على نار متوسطة يسخن الزيت ثم يوضع البصل ويقلب حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون.

- في إناء على نار متوسطة توضع شوربة الجمبري حتى تغلي.

- تتبل شوربة الجمبري بالثوم والملح والفلفل وتقلب الشوربة ثم يضاف اليها مزيج الدقيق واللبن والزبادي وتقلب ثم تترك على النار تسخن.

- يوضع الجمبري وملعقة كبيرة من البصل المحمر في شوربة الجمبري.

ويمكن أيضا عمل الكشك بالفراخ.

مكونات الكشك بالفراخ:

صدور فراخ مسلوقة.

زبادي.

مرقة.

بصل.

ملح وفلفل.

عصير ليمون.

دقيق.

طريقة عمل الكشك بالفراخ:-

- حمري البصل في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون ثم ارفعيه واتركيه جانبًا.

- على نار متوسطة ضعي الزيت والسمن واتركيهما حتى يذوب السمن.

- أضيفي الدجاج والكمون وقلبيه حتى يتغير لونه، ثم أضيفي الدقيق وقلبي لمدة 3 دقائق.

-أضيفي الزبادي ببطء مع التقليب المستمر حتى يذوب الدقيق.

- أضيفي المرق والملح والفلفل الأسود، وقلبي باستمرار حتى يغلي ويغلظ.

- ضعي الكشك في طبق التقديم وزينيه بالبصل المحمر.

ولعمل الكشك الصعيدي

مكونات عمل الكشك الصعيدي:

كشك

صدور دجاج

مكعبات بصل شرائح

زيت

فلفل اسود

بهار مشكل

لتر مرق الدجاج

طريقة عمل الكشك الصعيدي:

-يوضع الكشك في ماء لمدة ربع ساعة حتى تتفتح الحبات، ويزداد حجمه.

-نحمر شرائح البصل وبنفس الزيت نحمر صدر الدجاج، مع إضافة البهارات.

-نضيف مرق الدجاج ويترك حتى يغلي.

-نصفي الكشك ويوضع على المرق على النار لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر؛ حتى لا يتكتل.

-نضيف بعد ذلك كمية من البصل المحمر، ونترك الباقي للتزيين.

-نستمر في التقليب حتى ينضج، ونحصل على القوام المطلوب.

-نضعه في الاطباق، ويقدم عندما يبرد، ويزين الوجه بالبصل المحمر.