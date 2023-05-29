الإثنين 29 مايو 2023
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ثقافة وفنون

بيان من نقابة الموسيقيين حول الدعاوى المرفوعة ضد مصطفى كامل

الفنان مصطفى كامل،
الفنان مصطفى كامل، فيتو

أصدرت نقابة المهن الموسيقية منذ قليل بيانا بشأن الدعاوى المقدمة ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية. 

‎وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية: “إن الفنان مصطفى كامل  نقيب المهن الموسيقية، قد أدلى ببيان بشأن الدعاوى المقامة ضده أوضح فيه أحقيته في منصب نقيب الموسيقيين تأكيدا لإرادة الجمعية العمومية”.

 

بيان نقابة المهن الموسيقية  

وجاء نص البيان كالآتي: "اليوم أسدلت محكمة القضاء على ثلاث قضايا دفعة واحدة، وهي:
‎أولًا: رفض دعوى بطلان انتخابات النقيب العام مصطفى كامل، وهي الدعوى رقم 5535 لسنة 77 قضائية، والمقامة من العضو السابق أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة، وقضى الحكم (قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا)، وبذلك يكون منصب النقيب قد تحصن قضائيًا.
 

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وتابع البيان: "‎ثانيًا؛ رفض الدعوى رقم 10486 لسنة 77 قضائية التي أقامها نفس العضو المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة، والتي يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته، وإلغاء إحالته للتحقيق، وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى لزوال صفته ومصلحته".


رفض الدعوى إلغاء مجلس التأديب

واختتم البيان: "ثالثًا؛ رفض الدعوى رقم ٣٤٠٩٥ لسنة ٧٧ قضائية، والتي يطالب فيها نفس العضو المحال للتحقيق بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر إيقافه، ومنعه من مزاولة المهنة وإحالته لنيابة الأموال العامة، وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة".


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