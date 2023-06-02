الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

المؤشرات الأولية لنتيجة الإعدادية بالقليوبية 2023

نتيجة الاعدادية محافظة
نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية 2023،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية، أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم الانتهاء من تصحيح مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والتربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلى واللغة الأجنبية الثانية للإعدادية بالقليوبية فيما تستمر أعمال التصحيح. 

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وتابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية “الكنترول”، واطمأنت على  سير العمل بشكل سليم.

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واطمأنت على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم. 

وشددت على ضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، حيث أننا نعمل جميعًا لهدف مصلحة الطالب  وشددت على الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعلى تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التدخين نهائيًا داخل اللجنة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وسادت حالة من الارتياح بين طلاب الإعدادية بالقليوبية بعد أداء امتحان الدراسات الاجتماعية اليوم حيث اكدوا أنه  جيد باستثناء بعض النقاط بالتاريخ لتميز الطالب المتفوق. 

وأدى هذا العام الامتحان  (102816)  طالبا وطالبة، موزعين على (443) لجنة امتحانية، منهم (431) لجنة (102057) طالبا وطالبة لشهادة الإعدادية العامة وعدد (١) لجنة   لـ (٦) طلاب مكفوفين، وعدد (٥) لجان لـ (٤٣) لطلاب الصم وضعاف السمع،  6 لجان للشهادة الإعدادية المهنية بواقع (711) طالبا وطالبة، وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية 

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة، حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

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