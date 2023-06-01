سقوط مئذنة مسجد على منزل في القليوبية (صور)

تسببت موجة الطقس التي ضربت البلاد اليوم، في سقوط مئذنة مسجد بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، على سطح أحد المنازل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

سقوط مئذنة علي منزل بالقليوبية، فيتو

كما نتج عن سوء الأحوال الجوية عن سقوط بعض الأشجار على الطرق وميل بعض أعمدة الإنارة بدائرة مركز ومدينة القناطر الخيرية.



وعلى الفور انتقل اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية وتم الدفع بأجهزة الوحدة المحلية للتعامل مع تلك الحالات وتم تثبيت الأعمدة المائلة ورفع الأشجار من الطرق ولم ينتج عن ذلك أي إصابات

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سقوط مئذنة علي منزل بالقليوبية، فيتو



يأتى ذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث طارئة والتعامل معها بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات

في ضوء توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات الجوية وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

موجة الطقس السيىء

شهدت محافظة القليوبية موجة طقس غير مستقر على مختلف أنحاء المحافظة صاحبها سقوط أمطار غزيرة محملة بالأتربة وأمطار تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين المنازل.

سقوط مئذنة علي منزل بالقليوبية، فيتو

وقد رفعت المحافظة درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدت المحافظة اليوم وتجمعات المياه في مختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط أمطار حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار غزيرة جاري التعامل معها حيث جرى الدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

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