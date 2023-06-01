الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

سقوط مئذنة مسجد على منزل في القليوبية (صور)

سقوط مأذنة علي منزل
سقوط مأذنة علي منزل بالقليوبية، فيتو

تسببت موجة الطقس التي ضربت البلاد اليوم، في سقوط مئذنة مسجد بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية  بمحافظة القليوبية، على سطح أحد المنازل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. 

سقوط مئذنة علي منزل بالقليوبية، فيتو

كما نتج عن سوء الأحوال الجوية عن  سقوط بعض الأشجار على الطرق وميل بعض أعمدة الإنارة بدائرة مركز ومدينة القناطر الخيرية. 


وعلى الفور انتقل  اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية وتم الدفع بأجهزة الوحدة المحلية للتعامل مع تلك الحالات وتم تثبيت الأعمدة المائلة ورفع الأشجار من الطرق ولم ينتج عن ذلك أي إصابات 

Advertisements

سقوط مئذنة علي منزل بالقليوبية، فيتو


يأتى ذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث طارئة والتعامل معها بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات

 

في ضوء توجيهات  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات الجوية وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية  

 

موجة الطقس السيىء

شهدت محافظة القليوبية موجة طقس غير مستقر على مختلف أنحاء المحافظة صاحبها سقوط أمطار غزيرة  محملة بالأتربة وأمطار تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين المنازل. 

سقوط مئذنة علي منزل بالقليوبية، فيتو

وقد رفعت المحافظة درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدت المحافظة اليوم وتجمعات المياه في مختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور.

 

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط أمطار حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار غزيرة جاري التعامل معها  حيث جرى الدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان القناطر الخيرية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظة القليوبية مدينة القناطر الخيرية محافظ القليوبية مدينة القناطر

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 2-6-2023 في الشرقية

للأمهات، الكمامة ضرورية للصغار في الطقس السيء والشاش المبلل بديل جيد

انتظام حركة الملاحة الجوية رغم سوء حالة الطقس

الأكثر قراءة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

حادث الشيراتون والسلبية القاتلة!

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

لحظة سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

أسعار اللحوم في الأسواق، 380 جنيهًا أعلى سعر للكندوز اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

تفاصيل الزيادة الجديدة في الضرائب والرسوم بعد موافقة البرلمان عليها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

المزيد
الجريدة الرسمية