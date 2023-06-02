رجل القليوبية الخارق.. محمود لالا يسحب طائرة وزنها 14 طنا بأسنانه ويأكل الزجاج (بث مباشر)

قدمت فيتو في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بثًّا مباشرًا بعنوان “بث مباشر.. يسحب طائرة وزنها 14 طنًّا بأسنانه ويأكل الزجاج.. محمود لالا رجل القليوبية الخارق”.

وقدم البث عرضًا لقصة حياة محمود لالا وكيفية اكتشافه بالصدفة قدراته الخارقة عبر الرابط.

وأوضح محمود عبد الحميد الشهير بـ"لالا" أنه تمكن من سحب الطائرة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمطار القاهرة الدولي ضمن الاستعراض الخاص بالمحاولة الأولية لشد طائرة ركاب من طراز "سسنا" تابعة لإحدى شركات وزارة الطيران المدني، بـ"أسنانه" من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



واستطاع محمود عبد الحميد الشهير بـ"محمود لالا" سحب الطائرة التي تزن 14 طنًّا و175 كيلوجرامًا، وتحريكها بعد توصيلها بحبل ووضع "الرباط" بين فكيه وسحب الطائرة لمسافة حوالي 6.20 متر تقريبًا، وذلك تمهيدًا لمخاطبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسم صاحب أقوى فك وكسر الرقم القياسي السابق.

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وعقب نجاح المحاولة ناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإسراع في إجراءات تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، في إنجاز يضاف لسجل الإنجازات المصرية في الرياضة لأن هناك توقفًا في الإجراءات ولا يعرف ما السبب.

أوضح أنه يتلقى عروضًا من خارج مصر للعب باسم دول أخرى ولكنه لم ولن يتخلى عنها متمنيًا أن تترجم إنجازاته في حدث عالمي ولا تظل حبيسة الأدراج كما حدث منذ أن حطم الرقم القياسي العالمي وحتى الآن والآمر محلك سر.